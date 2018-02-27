Fafi abre agendamento online para inscrições em oficinas culturais

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi abrirá inscrições para oficinas semestrais. Os interessados podem fazer o agendamento online a partir de quinta-feira (1). Serão 412 vagas, distribuídas em 28 oficinas: 16 na área de música, dez na área da dança e duas na área do teatro.

Para realizar o agendamento, os interessados devem acessar

até o dia 11 de março. A confirmação das inscrições acontecerá de 12 a 16 de março, das 8 às 17 horas, para as oficinas nas áreas de dança e música, e no dia 17 de março, das 8 às 12 horas, para as oficinas de teatro.

As aulas acontecerão nos períodos matutino, vespertino e noturno, e atendem o público a partir de 11 anos de idade. As informações detalhadas sobre as oficinas e documentação necessária para efetuar as inscrições podem ser acessadas no link do edital . Outras informações podem ser obtidas através dos telefones 3381-6921 e 3381-6922.

Passo a Passo

Após acessar o endereço https://vixcursos.vitoria.es.gov.br . Você deve seguir os seguintes passos.

1 - Em "Escolha o serviço", selecione a categoria "Oficinas de Teatro e Dança". No campo ao lado (Selecione o serviço), a oficina que deseja cursar. Aparecerá a caixa "Detalhes do serviço", com a documentação necessária para efetuar sua inscrição. Clique no botão "Próximo".

2 - Em "Escolha a unidade", selecione "Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI". Em "Detalhes da unidade", irá aparecer o endereço da instituição. Clique no botão "Próximo".

3 - Em "Preencha seus dados - Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi", escolha a "Data do agendamento" e preencha todos os campos: nome, email (opcional), documento (CPF), digite o número do documento e o telefone (opcional). Clique no botão "Agendar" para finalizar o processo.



