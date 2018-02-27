Fábio Jr. apresenta clássicos da carreira em Vila Velha

Você pode até achar o romantismo clichê, cafona ou algo ultrapassado, mas jamais poderá negar a relevância da obra de Fábio Jr. Com mais de 30 trabalhos lançados ao longo dos quase 50 anos de carreira, o eterno galã desembarca no Espírito Santo na próxima sexta-feira, apresentando o show O Que Importa é a Gente Ser Feliz.

O medalhão começou a carreira ainda na década de 1960, durante o auge da Jovem Guarda, quando cantava junto com os irmãos em um programa de TV. Alguns anos depois, ingressou no teatro ao lado da lendária Cacilda Becker. De lá para cá, nunca mais parou. Mas ainda assim, nega existir uma fórmula para o sucesso.

Alguns fatores talvez contribuam para isso. Procuro fazer música com a minha essência, com profissionalismo. Tudo que faço é com muito amor. Eu amo estar no palco, diz o cantor, em entrevista ao C2, reforçando a pieguice que faz sua fama até hoje.

O repertório da turnê mostra que o consagrado músico está antenado e anda sempre em sintonia com sua legião de fãs. O setlist foi definido por meio de uma pesquisa nas redes sociais. A ideia, segundo Fábio, teve um ótimo retorno.

Acho muito importante saber a opinião das pessoas sobre o meu trabalho. Gostei bastante da participação do público, percebi que a moçada conhece bem a minha carreira, e curti também o resultado, destaca o cantor, como quem sabe que faz sucesso entre gerações diversas.

Entre as canções eleitas, estão clássicos como Só Você, O Que é Que Há, Alma Gêmea e Caça e Caçador. Pai e Pareço Um Menino também integram a lista recheada de hits, que ganham vida pelas mãos da banda de Fábio, formada por Amador Longhini (teclado e direção musical), Álvaro Gonçalves (guitarra e violão), Bruno Coppini (baixo), Gustavo Barros (guitarra), Pepa DElia (bateria) e Aldo Gouveia e Ellis Negress (vocais).

Um dos grandes diferenciais da turnê é o cenário. O aparato conta com cortinas, colunas e elementos que valorizam a estética de maneira sofisticadas. A escolha por algo mais minimalista demonstra a escolha do ícone musical como a verdadeira estrela da apresentação, além de permitir que o show seja fielmente reproduzido da mesma maneira por onde passar.

Optamos por um cenário mais orgânico, sem muitas tecnologias e projeções. O que chama a atenção é a iluminação, que a cada música dá um tom especial, conclui o cantor.

Fábio Jr.

Quando: Sexta-feira (2), às 22h. Abertura dos portões às 20h30.

Onde: Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingressos: R$ 70 (pista/meia-entrada/4º lote), R$ 90 (cadeira ouro/meia/4º lote), R$ 80 (cadeira prata/meia/4º lote). Mesas para quatro pessoas a partir de R$ 700 (2º lote). À venda nas lojas Metal Nobre, Soft Modas e no Blueticket.com.br.