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Em Vila Velha

Eyshila promete lançar música no Jesus Vida Verão 2020

Em vídeo, cantora também garantiu que vai fazer dueto com Paulo César Baruk no show, em Vila Velha

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 18:34
A cantora gospel Eyshila Crédito: Instagram/eyshilasantos
Os fãs de Eyshila podem ficar animados com a apresentação da cantora durante o Jesus Vida Verão, nesta quinta-feira (9), na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Em vídeo publicado em seu Instagram, a cantora prometeu lançar música nova e ainda um dueto com Paulo César Baruk, outra atração do maior evento gospel de praia do Brasil.

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"Além de lançar minha nova música, eu vou cantar muitas outras que fazem parte, com certeza, da sua história. 'Fiel a Mim', 'Terremoto', 'Posso Clamar', 'Espírito Santo'... Vou cantar 'Vai Amanhecer' com Paulo César Baruk, 'Milagre Sou Eu'. Se você quiser saber mais o que eu vou cantar, é so me encontrar lá no Jesus Vida Verão", disse Eyshila, detalhando o repertório da noite.
Vale lembrar que o evento começa às 19h e tem entrada franca. A organização pede que seja doado 1 quilo de alimento não perecível.
Os mantimentos serão doados para organizações sociais de Vila Velha. O coordenador-geral do JVV, Evaldo Carlos dos Santos, conta que o tema do evento é "Reconectados em Deus".
O Jesus Vida Verão vai até sábado (11), gratuitamente, na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Confira abaixo a programação:
  • Quinta-feira (9)
  • Paulo César Baruk e Eyshila

  • Sexta-feira (10)
  • Anderson Freire e Willow

  • Sábado (11)
  • Fernanda Brum e Willow

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