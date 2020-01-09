Eyshila promete lançar música no Jesus Vida Verão 2020

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Pra quem tá querendo saber o que eu vou cantar hoje no #JesusVidaVerão2020 , aí vai um spoiler. Aproveitem para aprender a música nova #Euaindavousonhar e relembrar as antigas na sua plataforma digital preferida. #vemproStreaming #spority #deezer #applemusic #amazonmusic #Youtubemusic #Vevo @sonymusicgospel