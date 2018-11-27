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ARTE E ARQUITETURA

Exposição resgata em 10 obras o passado do Centro Histórico de Vitória

'Arquitetura Afetiva', de Wagner Veiga, tem abertura hoje no Arquivo Público do Estado

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 16:12
Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta
Na época em que o artista plástico Wagner Veiga veio de São Paulo para o Espírito Santo, em 1973, o centro de Vitória era ainda um dos pontos mais frequentados da cidade. Ao longo do tempo, as pessoas com maior poder aquisitivo mudaram-se para lugares mais afastados e nobres onde havia apartamentos. Desde então, o bairro foi ficando cada vez mais abandonado.
Com a mostra Arquitetura Afetiva, Veiga resgata a memória do Centro antigo com cerca de dez desenhos da arquitetura do bairro. A abertura da exposição rola nesta terça-feira (27), às 19h, no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.
O artista explica que gosta de trabalhar a identidade capixaba em seus desenhos. Dessa forma, ele mexe com a memória afetiva das pessoas que já moraram ou que têm parentes que tiveram casas por lá. As pessoas têm saudade da época, já moraram lá e as imagens resgatam o passado. Isso é gostoso. Acho legal o bairrismo saudável, aquele que protege a sua história, conta.
27/11/2017 - Imagem criada por Wagner Veiga à mostra na exposição Arquitetura Afetiva.Os desenhos da arquitetura do Centro foram feitos com bico de pena, sobre papel especial Crédito: Wagner Veiga/divulgação
Ele revela que sempre gostou de ler sobre o passado e que quando chegou à Capital ficou encantado com a quantidade de prédios e patrimônios históricos. A partir do Convento (da Penha), eu fiz uns croquis, aí fui aumentando a produção e fazendo as exposições aliando a técnica ao conhecimento e à curiosidade com a história do Brasil, explica.
MATERIAL
 
Em seu processo de criação, Wagner Veiga lida com bico de pena, que possui uma ponta muito fina facilitando o traço. Segundo ele, esse tipo de caneta e o trabalho em preto e branco combinam com a história.
"O papel usado é um especial, pode ser italiano, alemão ou francês, no tamanho A3 ou A2. Este, inclusive, valoriza mais o resultado, descreve. Além disso, um scanner cilíndrico o ajuda a fazer a reprodução gráfica dos desenhos.
O artista pontua que nenhum dos desenhos apresentados na exposição é original, mas sim reproduções gráficas assinadas por ele.
SERVIÇO
"Arquitetura Afetiva" - Exposição de Wagner Veiga
Visitação: até 28 de dezembro. Segunda a sexta-feira, das 10h às 17h30.
Onde: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Rua Sete de Setembro, 414,Centro, Vitória.
Entrada gratuita.
Informações: (27) 3636-6100.

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