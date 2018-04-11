Exposição propõe nova experiência com a música, em Vitória

Exposição de Dan Mendonça propõe nova experiência com a música, em Vitória Crédito: Dan Mendonça/Divulgação

Desde 1974, o médico, pintor e escultor Dan Mendonça, de 51 anos, expõe. Mas, desde esta quarta-feira (11) ele propõe uma viagem musical por meio das obras que estão expostas no Sesi Galeria de Arte, na Reta da Penha, em Vitória. Desde sempre, o artista se diz admirador das notas musicais e é justamente essa paixão que o remonta à época em que vivia em Paul, Vila Velha, com os pais.

Gazeta Online. Ele detalha que, com o passar dos anos, desenvolveu o próprio gosto musical e que chegou até a ser (positivamente) influenciado por Willys Machado, que escrevia sobre o tema em A GAZETA. "A música influencia a minha arte dando vigor, ritmo, cor... Enfim, acalentando o meu espírito e elevando no sentido de produzir algo novo, belo e inspirador", exclama. "Lembro-me dos meus primeiros anos de vida, que meus pais passavam horas nos fins de semana, na sala, escutando música e eu, por ali, brincando", conta, em entrevista ao. Ele detalha que, com o passar dos anos, desenvolveu o próprio gosto musical e que chegou até a ser (positivamente) influenciado por Willys Machado, que escrevia sobre o tema em. "A música influencia a minha arte dando vigor, ritmo, cor... Enfim, acalentando o meu espírito e elevando no sentido de produzir algo novo, belo e inspirador", exclama.

Ao ver um instrumento, muitos adultos se tornam crianças e querem tocar, então haverá um instrumento destinado para esse fim Dan Mendonça, artista

Mas, o que encontrar na exposição? Bom, em primeiro lugar, desenhos, esboços do gosto do artista, pintura e escultura. "E que têm influência musical. Principalmente de instrumentos de cordas e também das formas femininas", completa. Dan também separou 30 músicos "em seu momento especial" - como ele mesmo define -, trabalhando, para levar até o público esse cenário único de composição. "É assim que eu os vejo e tento captar sua energia, traduzindo-a em uma imagem", afirma.

Também estão expostos instrumentos musicais idealizados por Dan, assim como executados e idealizados, também. "Dentro de conceitos estéticos que eu elaborei, além de ter um instrumento de cordas e uma percussão para serem manuseados por aqueles que têm interesse. Ao ver um instrumento, muitos adultos se tornam crianças e querem tocar, então haverá um instrumento destinado para esse fim. Adultos curiosos e crianças são bem-vindos", avalia.

Exposição de Dan Mendonça propõe visita à música, em Vitória Crédito: Findes/Divulgação

Para o artista, a exposição deve levar ao visitante uma interação com o universo da música. "Esse universo que tem algo lúdico e rítmico capaz de mudar, embalar e direcionar nossas vidas", conta. Para ele, cada um tem uma trilha sonora própria e que as obras pretendem ajudar a divulgar um pouco esse conceito.

FORMAS FEMININAS SEMPRE PRESENTES

Dan explica que sempre teve formas femininas nas obras, desde quando era ligado ao Surrealismo. "Elas (as formas) apareciam em detalhes de seios e torso que pareciam paisagens como se fazendo brotar do chão, depois foram se tornando mais marcantes como figuras femininas brotando da terra", acrescenta.

Ele destaca que depois passou a representá-las como instrumentos musicais, inicialmente atados à terra por suas cordas e depois totalmente livres - e até voando. "Esses desenhos e pinturas acabaram dando origem a relevos e mais tarde aos próprios instrumentos. Eu não saberia bem explicar isso, caso soubesse, algum psicólogo ficaria sem serviço", brinca.

CAPIXABA TEM EXCELENTE EDUCAÇÃO MUSICAL

Para o artista, de modos gerais, o capixaba tem sim uma excelente educação musical. Ele avalia que o povo daqui tem contato com praticamente todos os tipos de música oferecidos regularmente no mundo. "Temos pelo menos, também, três orquestras grandes funcionando e tocando todo o tipo de música. Camerata do Sesi, Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, banda da Polícia Militar e muitas outras", justifica.