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Intimidade

Exposição em Windsor apresentará roupas de casamento de Harry e Meghan

Interessados podem visitar a exposição até 6 de janeiro de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 14:54

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 14:54

. Crédito: Reprodução/Instagram @angeltik
O casamento do príncipe Harry, sexto na linha de sucessão ao trono britânico, com a atriz norte-americana Meghan Markle foi um dos mais comentados e acompanhados dos últimos anos. Agora, os fãs da duquesa e do Duque de Sussex poderão ver, de perto, todas as vestimentas e joias que fizeram parte da cerimônia, que aconteceu em maio deste ano, na Capela St. George, em Windsor, a 42 quilômetros de Londres.
Um Casamento Real: O Duque e a Duquesa de Sussex acontecerá de 26 de outubro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, no Castelo de Windsor. O vestido de Meghan foi criado pela designer britânica Clare Waight Keller, diretora artística da francesa Givenchy. Uma prévia das peças foi publicada em fotos no perfil oficial do casal real.
A roupa do Duque de Sussex era o uniforme de gala da Household Cavalry, feito por alfaiates da Dege & Skinner, em Savile Row.

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