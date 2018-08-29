Exposição em Windsor apresentará roupas de casamento de Harry e Meghan

O casamento do príncipe Harry, sexto na linha de sucessão ao trono britânico, com a atriz norte-americana Meghan Markle foi um dos mais comentados e acompanhados dos últimos anos. Agora, os fãs da duquesa e do Duque de Sussex poderão ver, de perto, todas as vestimentas e joias que fizeram parte da cerimônia, que aconteceu em maio deste ano, na Capela St. George, em Windsor, a 42 quilômetros de Londres.