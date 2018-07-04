Expoente da black music, capixaba Gavi faz shows com Ahlex

Uma das promessas locais da black music, a cantora capixaba Gavi tem a internet como o principal meio de divulgação do próprio trabalho. E também foi na internet que conheceu o músico capixaba Ahlex, estudante da maior faculdade de música contemporânea do mundo, localizada em Boston, nos Estados Unidos.
A dupla uniu forças (e talentos musicais), tirou a parceria do mundo virtual e faz três apresentações na Grande Vitória. A primeira nesta quarta-feira (4), na Galeria 027, no Shopping Vila Velha. Na quinta (5), o show é no Toro Black, em Vitória. Já no próximo domingo, dia 8, é a vez de subir ao palco no Encontro das Pretas, evento realizado no Parque Botânico da Vale.
PARCERIA
A troca de ideias da dupla pelas redes sociais durou cerca de seis anos. Ahlex conta que chegou a vir para o Brasil algumas vezes durante esse tempo, mas nunca conseguiu afinar a agenda com Gavi. Nos falamos por muito tempo, sempre com essa vontade de fazer algo juntos. Agora vamos colocar isso em prática, diz Ahlex, natural de Muniz Freire e estudante da Berklee College of Music, nos EUA, desde 2016.
Com referências que vão do folk ao blues, Ahlex se junta a Gavi em um formato diferente, que lembra o setlist de um DJ, mas ao vivo, conforme explica a cantora. Focamos em uma performance bem live mesmo, quisemos fazer algo diferente. Vamos soltar algumas músicas com produção na hora, tanto minha quanto dele, explica Gavi.
Na lista, estão músicas autorais da capixaba, como Meu Bem, Chico Já Dizia e Re:, que integram seu primeiro EP, A Conta-Gotas, lançado no ano passado. Além disso, entram no set algumas versões de grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia, Djavan e Criolo.
Em busca de voos mais altos, Gavi assinou há pouco tempo com o selo Garimpo (Brasileiríssimos), e planeja o lançamento de três singles daqui até o final do ano. Neste segundo semestre, também vai se dedicar à pré-produção e produção do disco, com previsão de lançamento para o início do ano que vem. As composições já foram surgindo... É provável que a gente mantenha essa parceria e que o Ahlex trabalhe comigo nessa nova empreitada também, diz.
O músico deve passar uma temporada de um ano no Brasil, onde também pretende lançar o primeiro single nos próximos meses. Nas próximas semanas, os dois ainda fazem apresentações no Rio e em São Paulo.
Gavi Feat. Ahlex
Quando: quarta-feira (4), a partir das 20h.
Onde: Galeria 027. Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Entrada gratuita.
Informações: (27) 3375-7630.