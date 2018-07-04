Expoente da black music, capixaba Gavi faz shows com Ahlex

Expoente da black music, Gavi lançou EP "A Conta-Gotas" no ano passado Crédito: Julia Pavin/Divulgação

Uma das promessas locais da black music, a cantora capixaba Gavi tem a internet como o principal meio de divulgação do próprio trabalho. E também foi na internet que conheceu o músico capixaba Ahlex, estudante da maior faculdade de música contemporânea do mundo, localizada em Boston, nos Estados Unidos.

A dupla uniu forças (e talentos musicais), tirou a parceria do mundo virtual e faz três apresentações na Grande Vitória. A primeira nesta quarta-feira (4), na Galeria 027, no Shopping Vila Velha. Na quinta (5), o show é no Toro Black, em Vitória. Já no próximo domingo, dia 8, é a vez de subir ao palco no Encontro das Pretas, evento realizado no Parque Botânico da Vale.

PARCERIA

A troca de ideias da dupla pelas redes sociais durou cerca de seis anos. Ahlex conta que chegou a vir para o Brasil algumas vezes durante esse tempo, mas nunca conseguiu afinar a agenda com Gavi. Nos falamos por muito tempo, sempre com essa vontade de fazer algo juntos. Agora vamos colocar isso em prática, diz Ahlex, natural de Muniz Freire e estudante da Berklee College of Music, nos EUA, desde 2016.

Com referências que vão do folk ao blues, Ahlex se junta a Gavi em um formato diferente, que lembra o setlist de um DJ, mas ao vivo, conforme explica a cantora. Focamos em uma performance bem live mesmo, quisemos fazer algo diferente. Vamos soltar algumas músicas com produção na hora, tanto minha quanto dele, explica Gavi.

Na lista, estão músicas autorais da capixaba, como Meu Bem, Chico Já Dizia e Re:, que integram seu primeiro EP, A Conta-Gotas, lançado no ano passado. Além disso, entram no set algumas versões de grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia, Djavan e Criolo.

Em busca de voos mais altos, Gavi assinou há pouco tempo com o selo Garimpo (Brasileiríssimos), e planeja o lançamento de três singles daqui até o final do ano. Neste segundo semestre, também vai se dedicar à pré-produção e produção do disco, com previsão de lançamento para o início do ano que vem. As composições já foram surgindo... É provável que a gente mantenha essa parceria e que o Ahlex trabalhe comigo nessa nova empreitada também, diz.

O músico deve passar uma temporada de um ano no Brasil, onde também pretende lançar o primeiro single nos próximos meses. Nas próximas semanas, os dois ainda fazem apresentações no Rio e em São Paulo.

Gavi Feat. Ahlex

Quando: quarta-feira (4), a partir das 20h.

Onde: Galeria 027. Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Entrada gratuita.

Informações: (27) 3375-7630.