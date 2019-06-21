Evento gratuito reúne rap, reggae e rock em Jardim Camburi

Banda Lion Jump é uma das atrações musicais do evento Crédito: Arthur Tavark/Divulgação

Inaugurado no início deste ano em Jardim Camburi, o Atlântica Parque tornou-se uma área de convivência para moradores de diversas regiões de Vitória. O espaço de lazer sedia, neste sábado (22), as comemorações do Dia Mundial do Skate, celebrado originalmente em 21 de junho.

O evento, marcado para começar às 14h, marca também a inauguração oficial da pista de skate da estrutura. Se apresentam no local, ao longo do dia, Soltos & Prensados, Renegades of Funk e a banda de reggae Lion Jump, além dos DJs Bruno Makaa e Mr. Dedus.

VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Presidente da Associação Capixaba de Skate, Lauro Almeida é um dos integrantes da organização do evento e ressalta a importância de valorizar a cultura de rua presente em Vitória.

“No Atlântica Parque vemos muitas modalidades reunidas e ali se tornou também a casa do skate. Esperamos que um dia todas as pistas do Estado tenham o nível daquela ali. Precisamos quebrar esse tabu e mostrar que conquistamos também muitas coisas boas”, ressalta Lauro, conhecido popularmente como Laurin.

Ele ressalta que as atrações foram escolhidas com o objetivo de contemplar todos os gostos musicais dentro do skate, do rock ao reggae, passando também pelo rap. Haverá, além da música, o concurso de best trick (algo como “melhor manobra” na linguagem do skate) e ollie em altura.

POSITIVIDADE

Atração confirmada no evento, o Lion Jump espera passar uma mensagem de positividade típica do reggae ao público presente. O grupo capixaba promete apresentar canções mais antigas, como “Ciranda” e “O Tempo”, além de hits mais recentes, como “Coração Rasta” e “Buscar Sabedoria”.

“Nós esperamos sempre influenciar positivamente a juventude, essa molecada que nos ouve e vai estar presente no evento. Nossa música traz essa mensagem de positividade, que ajuda também a criar um senso crítico na galera”, frisa o vocalista da banda, Eliahu.

O músico diz que a banda continua em estúdio, produzindo novos materiais. Estão previstos mais singles nos próximos meses, e a expectativa é de que até o final do ano a banda lance um disco cheio. “Estamos em fase de gravações, temos muitas músicas escritas e pretendemos lançar mais umas duas antes de soltar o disco inteiro”, conclui.

SERVIÇO

Dia Mundial do Skate 2019

Atrações: Soltos & Prensados, Renegades of Funk, Lion Jump e DJs Bruno Makaa e Mr. Dedus.

Quando: sábado (22), a partir das 14h.

Onde: Atlântica Parque. Localizado no final da Praia de Camburi, em Vitória.