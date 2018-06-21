Evento discute representatividade com referências negras capixabas

Discutir o racismo existente na sociedade é cada vez mais necessário, mas o que é possível fazer, além disso, para fortalecer os negros e as negras capixabas? O questionamento serviu como impulso e foi transformado no Entalado: Afropotências, evento realizado nesta quinta-feira (21), em Vitória, para reunir referências negras do Espírito Santo, reconhecidas dentro e fora do Estado.

A ideia, segundo a organização, é propor uma roda de conversa para debater representatividade e outras possibilidades. Na programação, entre 19h e 21h, também serão realizadas performances artísticas, roda de rap com o Melanina MCs, além da exibição do teaser do documentário Corpo Flor.

Entre os participantes do debate estão a rapper Afari, do Melanina MCs; a presidente do Instituto das Pretas, Priscila Gama, também organizadora da festa Bekoo das Pretas; o cineasta Izah Candido; e o ator Vander Neri. Completam a lista o advogado André Moreira, o diretor escolar Elizeu dos Santos, e os engenheiros Ana Paula e Flávio Tongo.

Um dos organizadores do evento, o coordenador criativo Jota Júnior conta que o objetivo é quebrar tabus e levantar debates que por vezes perdem força ou são silenciados no dia a dia. Daí vem a brincadeira com o termo entalado. A primeira edição levantou conversas sobre transexualidade.

Desde o primeiro momento, sabia que não ia querer debater apenas o racismo nesta segunda edição, mas sim ir além disso, pegando a perspectiva da representatividade e do fortalecimento. Existem jovens negras que nunca pensaram que podem ser rappers, por exemplo. Outros que nunca pensaram que podem ser empresários. Buscamos esses exemplos para mostrar os caminhos, detalha.

Entalado: Afropotências

Quando: quinta-feira (21), a partir das 19h.

Onde: Atitude Inicial. Rua Presidente Carlos Luz, 23, segundo andar, Bairro República, Vitória.

Entrada gratuita.