Evento de entrega de painéis reúne atrações musicais na Vila Rubim

Quando questionaram os frequentadores da Vila Rubim sobre os motivos que os levam ao local, os integrantes do projeto Nossa Vila ouviram várias respostas, mas a maioria convergiu para um ponto: a diversidade. Afinal, no mercado da Vila é possível encontrar desde especiarias até artigos para celebrar a fé.

Com a intenção de celebrar justamente a diversidade do local e de fazer com que os capixabas conheçam  e reconheçam  o espaço, o bairro recebe hoje, às 13h, o evento Viva Vila, que vai entregar a pintura dos painéis artísticos do Mercado da Vila Rubim, que englobam uma área de 736 metros quadrados.

Entre as atrações, estão o músico capixaba Fabriccio, uma das revelações da black music nacional; além dos DJs Sista Ilú, Patrick Trugilho e Luísa Aguiar. No mezanino do mercado ainda haverá uma exposição de fotos de Sérgio Cardoso.

O projeto Nossa Vila, proposto pelo grupo Cidade Quintal, foi desenvolvido em três etapas, com imersão, pintura e ação cultural. A imersão foi realizada entre a equipe do projeto e a comunidade (incluindo comerciantes, população e frequentadores da Vila Rubim), com entrevistas, reuniões e atividades diversas.

Os painéis são divididos em três propostas: um com o escrito Nossa Vila É, com o contexto da tradição do lugar; outro com Nossa Vila Tem, retratando as relações comerciais históricas construídas no local; e o terceiro é a pintura do piso, com um recorte do Centro de Vitória colocado em mapa, que posiciona o mercado na área.

A pintura pode ativar aquele espaço, para que outros eventos se desenrolem ali. É um espaço amplo, com um potencial. Muitos dizem ser perigoso, mas com uma ocupação, com pessoas circulando e vivenciando, a dinâmica muda. Nossa celebração é mais para mostrar o potencial da Vila Rubim, detalha a produtora executiva do projeto, Juliana Lisboa.

Prata da casa

Nascido e criado em Vitória, mas morando em São Paulo há pouco mais de um ano por conta da carreira, Fabriccio se diz empolgado de voltar à cidade natal para participar de um projeto que contribui para a ressignificação de um espaço simbólico como a Vila Rubim. Gosto muito de vir para cá, sempre que dá para tocar aqui é ótimo. O mercado é um símbolo da cidade, acho algo muito importante, diz.

No pocket show, o músico apresenta o r&b e o soul de seu primeiro disco, Jungle, como Teu Pretim, O Poder do Machado de Xangô e Foge Comigo. Também deve apresentar algumas inéditas.

A mudança para São Paulo, diz Fabriccio, contribuiu para levar seu trabalho a diversos meios.

A resposta ao álbum foi boa em vários círculos. Transito pela MPB, pelo rap, pelo r&b... é uma conversa entre vários universos. Cresci muito porque pude trabalhar com minhas referências, fazer parcerias e mostrar meu trabalho como produtor também, conclui o músico, que de outubro a dezembro promete lançar um novo single por mês.

Viva Vila

Quando: Sábado (14), a partir das 13h.

Onde: Rua Jair de Andrade. Ao lado do Mercado da Vila Rubim.