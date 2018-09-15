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ARTE URBANA

Evento de entrega de painéis reúne atrações musicais na Vila Rubim

Fabriccio e DJ Sista Ilú estão entre os atrativos neste sábado (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 21:30

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 21:30

Quando questionaram os frequentadores da Vila Rubim sobre os motivos que os levam ao local, os integrantes do projeto Nossa Vila ouviram várias respostas, mas a maioria convergiu para um ponto: a diversidade. Afinal, no mercado da Vila é possível encontrar desde especiarias até artigos para celebrar a fé.
Com a intenção de celebrar justamente a diversidade do local e de fazer com que os capixabas conheçam  e reconheçam  o espaço, o bairro recebe hoje, às 13h, o evento Viva Vila, que vai entregar a pintura dos painéis artísticos do Mercado da Vila Rubim, que englobam uma área de 736 metros quadrados.
Entre as atrações, estão o músico capixaba Fabriccio, uma das revelações da black music nacional; além dos DJs Sista Ilú, Patrick Trugilho e Luísa Aguiar. No mezanino do mercado ainda haverá uma exposição de fotos de Sérgio Cardoso.
O projeto Nossa Vila, proposto pelo grupo Cidade Quintal, foi desenvolvido em três etapas, com imersão, pintura e ação cultural. A imersão foi realizada entre a equipe do projeto e a comunidade (incluindo comerciantes, população e frequentadores da Vila Rubim), com entrevistas, reuniões e atividades diversas.
Os painéis são divididos em três propostas: um com o escrito Nossa Vila É, com o contexto da tradição do lugar; outro com Nossa Vila Tem, retratando as relações comerciais históricas construídas no local; e o terceiro é a pintura do piso, com um recorte do Centro de Vitória colocado em mapa, que posiciona o mercado na área.
A pintura pode ativar aquele espaço, para que outros eventos se desenrolem ali. É um espaço amplo, com um potencial. Muitos dizem ser perigoso, mas com uma ocupação, com pessoas circulando e vivenciando, a dinâmica muda. Nossa celebração é mais para mostrar o potencial da Vila Rubim, detalha a produtora executiva do projeto, Juliana Lisboa.
Prata da casa
Nascido e criado em Vitória, mas morando em São Paulo há pouco mais de um ano por conta da carreira, Fabriccio se diz empolgado de voltar à cidade natal para participar de um projeto que contribui para a ressignificação de um espaço simbólico como a Vila Rubim. Gosto muito de vir para cá, sempre que dá para tocar aqui é ótimo. O mercado é um símbolo da cidade, acho algo muito importante, diz.
No pocket show, o músico apresenta o r&b e o soul de seu primeiro disco, Jungle, como Teu Pretim, O Poder do Machado de Xangô e Foge Comigo. Também deve apresentar algumas inéditas.
A mudança para São Paulo, diz Fabriccio, contribuiu para levar seu trabalho a diversos meios.
A resposta ao álbum foi boa em vários círculos. Transito pela MPB, pelo rap, pelo r&b... é uma conversa entre vários universos. Cresci muito porque pude trabalhar com minhas referências, fazer parcerias e mostrar meu trabalho como produtor também, conclui o músico, que de outubro a dezembro promete lançar um novo single por mês.
Viva Vila
Quando: Sábado (14), a partir das 13h.
Onde: Rua Jair de Andrade. Ao lado do Mercado da Vila Rubim.
Entrada gratuita.

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