Estrutura do 2º Festival de Inverno de Guaçuí começa a ser montada

Montagem da estrutura do Festival de Inverno de Guaçuí Crédito: Daniel Borges/DIVULGAÇÃO

A montagem da estrutura para o 2º Festival de Inverno de Guaçuí começou nesta quinta-feira (10), no parque de exposições da cidade, na região sul do Estado. O evento começa no próximo dia 30 e vai até 3 de junho com 17 atrações musicais, entre elas Nenhum de Nós, Paulo Ricardo e Ed Motta.

São 6.200 m² de área coberta, com autorização do Corpo de Bombeiros para acomodar até 10 mil pessoas por noite. Segundo Kennedy Alves, um dos organizadores do Festival, a área é 1.700 m² maior que a do ano passado. O espaço terá decoração diferenciada, seguindo o estilo de grandes festivais.

A expectativa para os cinco dias é da participação de 20 mil pessoas, com o melhor da música nacional e internacional, além da vasta oferta da Praça Gastronômica.

PRIMEIRO DIA É BENEFICENTE

No primeiro dia, quarta-feira (30), o evento é aberto ao público. A entrada será um quilo de alimento não-perecível a ser doado para a Apae e o Lar dos Idosos de Guaçuí. A programação contará com apresentação da Fames Jazz Band (Fames) e cantarola e grupo de danças italianos acompanhados do Mini Tombo da Polenta, de Venda Nova do Imigrante (ES), além dos shows de Alternative Stage (Guaçuí) e Termiinal (Cachoeiro de Itapemirim).

GASTRONOMIA

Ainda na quarta-feira, a praça de alimentação começará a funcionar às 19h, com reabertura às 11h da quinta-feira (31), funcionando de dia e à noite até o sábado (2) do evento. São 19 opções entre lanchonetes, restaurantes, food trucks, vinícola e pub, com destaque para os de comida mexicana, alemã, libanesa e oriental, vinhos e cervejas artesanais. No domingo (3), o funcionamento encerra-se às 16h30. A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.

O espaço também contará com a presença dos chefs Sérgio Lima (frutos do mar), Daniel de Castro (culinária capixaba e portuguesa) e Edd Campos (BBQ Club), com fogo de chão e churrasco. Os visitantes ainda terão oportunidade de conhecer os cafés especiais da região do Caparaó. Além disso, haverá área kids e um palco 360º para apresentações musicais durante o dia, permitindo maior interação com o público.

Em todos os dias do evento, a programação é gratuita das 11h às 16h. A partir das 19h, só é permitida a entrada mediante apresentação do ingresso. No domingo não será cobrado ingresso pois só funcionará a praça gastronômica com o palco 360º.

SERVIÇO

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: de 30 de maio a 3 de junho

Onde: Parque de Exposições de Guaçuí - Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí

ATRAÇÕES E INGRESSOS

Quarta-feira (30 de maio)- Noite Solidária

Horário: a partir das 19h

*Ingresso: 1 kg de alimento não-perecível

Atrações: Mini-tombo da polenta, Orquestra da Fames, Alternative Stage e Banda Termiinal

Quinta-feira (31 de maio)

Horário: A partir das 19h

*Valor do ingresso: R$ 55 (meia/2º lote)

Atrações: Bandas Paralelo 80, Led III, Nenhum de Nós e DJ Manu

Sexta-feira (1º de junho)

*Valor do ingresso: R$ 55 (meia/2º lote)

Atrações: Bandas Mush Room Storm, Bee Gees Alive, Paulo Ricardo e DJ Manu

Sábado (02 de junho)

Horário: A partir das 19h

*Valor do ingresso: R$ 55 (meia/2º lote)

Atrações: Walking Blues, Lucas Arruda, Ed Motta e DJ Manu

Domingo (03 de junho)

Horário: a partir das 11h

*Entrada gratuita

Atração: Banda 522

* A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.

ONDE COMPRAR

Além dos ingressos diários, no valor de R$ 55 (meia/2º lote), o evento também possui passaporte para todos os dias no valor de R$ 280 (inteira/2º lote). Eles estão à venda no site www.blueticket.com.br e devem entrar no terceiro lote a partir da próxima terça-feira (15).