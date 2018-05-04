Espírito Santo terá semana de combate à LGBTfobia

No dia 17 de maio comemora-se a retirada da homossexualidade do Índice de Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). A data é reconhecida por um decreto federal e pela lei estadual 235/2009. Durante esse mês, no Espírito Santo, terão diversos eventos que vão discutir o assunto na atualidade e buscar mais revindicações do poder público.
De acordo com a coordenadora do Fórum Estadual LGBT Deborah Sabará, a importância do dia 17 é enorme e marca um debate muito grande que a sociedade precisa ter. "A semana que nós organizamos é muito importante porque ela pode mexer com diversos órgãos, coletivos, cada um falando com o seu público com uma linguagem própria", diz. Ela garante, ainda, que faculdades e universidades de Vitória e Vila Velha também sediarão esses encontros.
"É interessante, também, que esses eventos vão acontecer sem apoio de recurso público nenhum, só à base da boa vontade das pessoas. Nesse momento que a gente vive, é preciso ter vontade de fazer isso, sem recursos públicos. Essa é a verdadeira militância", completa.
Deborah comemora os resultados que edições anteriores desses eventos renderam e avalia que os debates sempre engrandecem. "A gente guarda cada momento com carinho porque sempre são produtivos. A gente sempre conseguiu entrar em ambientes importantes para realizar esses debates", aponta.
MANIFESTAÇÃO NO PALÁCIO ANCHIETA
No dia 17, propriamente dito, o grupo promoverá um ato público na escadaria do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, a partir das 14h. "Esse é o dia que a gente chama a família, os simpatizantes, as mães... Todo mundo para ir à manifestação. Não é para fechar rua. É na escadaria para revindicar demandas que ainda não foram atendidas", revela.
A coordenadora enxerga que muita coisa já foi conquistada, no entanto, ainda existe um longo trabalho pela frente. Ela diz que o próprio ato é das maiores oportunidades que se tem para buscar mais conquistas por meio de políticas que sejam efetivas.
PROGRAMAÇÃO
08/05 (terça)
Apresentação do projeto Respeita as Mina!
Horário: 15h
Local: Casa dos Direitos (Rua General Osório, 83, Edifício Portugal, 16º andar, Centro, Vitória)
10/05 (quinta)
Roda de Conversa: Movimento LGBT
Horário: 18h30
Local: Salão Rosa (CCJE), UFES, Campus Goiabeiras - Vitória
14/05 (segunda)
Reunião do Conselho LGBT
Horário: 14h
Local: Casa dos Direitos (Rua General Osório, 83, Edifício Portugal, 16º andar, Centro, Vitória)
15/05 (terça)
Fórum de Vivências Trans
Horário: 9h
Local: CEUNES - São Mateus
15/05 (terça)
Cine Casa da Juventude
Horário: 9h30 / 14h
Local: Casa da Juventude (Rua Guilherme Bassini, 13, São Pedro, Vitória (Em frente ao campo do Racing)
15/05 (terça)
Roda de Conversa: Os Impactos do Golpe na Educação e na População LGBT
Horário: 18h
Local: SINDIUPES (Edifício Gama Rosa 216, R. Gama Rosa, Centro, Vitória)
16/05 (quarta)
Cine Diversidade
Horário: 19h
Local: Cine Metrópolis, UFES, Campus Goiabeiras, Vitória
17/05 (quinta)
Ato Público pelo Dia Internacional de Combate a LGBTfobia
Horário: 14h
Local: Escadaria Bárbara Lindenberg (Palácio Anchieta), Centro, Vitória
19/05 (sexta)
Encontro Família
Horário: 14h
Local: Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia, Vitória
21/05 (segunda)
Seminário: Direito, Saúde e Segurança LGBT
Horário: 8h às 16h
Local: Sindirochas, Cachoeiro de Itapemirim
22/05 (terça)
Dia da Diversidade
Horário: 9h às 22h
Local: Universidade Vila Velha (VV), Vila Velha
23/05 (quarta)
Ação Família LGBT
Horário: 8h às 17h
Local: Praça Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim
23/05 (quarta)
Exposição Trans Potências
Horário: 19h
Local: Biblioteca Central, UFES, Campus Goiabeiras
24/05 (quinta)
Entrega da Comenda Laone Manuel
Horário: 19h
Local: Teatro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim
24/05 (quinta)
Cultura Drag
Horário: 19h
Local: Centro de Artes, UFES, Campus de Goiabeiras
27/05 (domingo)
Praia das Cores
Horário: 15h
Local: Praia de Camburi, na altura do Quiosque Sol e Mar