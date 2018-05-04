Espírito Santo terá semana de combate à LGBTfobia Crédito: Reprodução/Facebook Fórum Estadual LGBT do Espírito Santo

No dia 17 de maio comemora-se a retirada da homossexualidade do Índice de Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). A data é reconhecida por um decreto federal e pela lei estadual 235/2009. Durante esse mês, no Espírito Santo, terão diversos eventos que vão discutir o assunto na atualidade e buscar mais revindicações do poder público.

De acordo com a coordenadora do Fórum Estadual LGBT Deborah Sabará, a importância do dia 17 é enorme e marca um debate muito grande que a sociedade precisa ter. "A semana que nós organizamos é muito importante porque ela pode mexer com diversos órgãos, coletivos, cada um falando com o seu público com uma linguagem própria", diz. Ela garante, ainda, que faculdades e universidades de Vitória e Vila Velha também sediarão esses encontros.

"É interessante, também, que esses eventos vão acontecer sem apoio de recurso público nenhum, só à base da boa vontade das pessoas. Nesse momento que a gente vive, é preciso ter vontade de fazer isso, sem recursos públicos. Essa é a verdadeira militância", completa.

Deborah comemora os resultados que edições anteriores desses eventos renderam e avalia que os debates sempre engrandecem. "A gente guarda cada momento com carinho porque sempre são produtivos. A gente sempre conseguiu entrar em ambientes importantes para realizar esses debates", aponta.

MANIFESTAÇÃO NO PALÁCIO ANCHIETA

No dia 17, propriamente dito, o grupo promoverá um ato público na escadaria do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, a partir das 14h. "Esse é o dia que a gente chama a família, os simpatizantes, as mães... Todo mundo para ir à manifestação. Não é para fechar rua. É na escadaria para revindicar demandas que ainda não foram atendidas", revela.

A coordenadora enxerga que muita coisa já foi conquistada, no entanto, ainda existe um longo trabalho pela frente. Ela diz que o próprio ato é das maiores oportunidades que se tem para buscar mais conquistas por meio de políticas que sejam efetivas.

PROGRAMAÇÃO

08/05 (terça)

Apresentação do projeto Respeita as Mina!

Horário: 15h

Local: Casa dos Direitos (Rua General Osório, 83, Edifício Portugal, 16º andar, Centro, Vitória)

10/05 (quinta)

Roda de Conversa: Movimento LGBT

Horário: 18h30

Local: Salão Rosa (CCJE), UFES, Campus Goiabeiras - Vitória

14/05 (segunda)

Reunião do Conselho LGBT

Horário: 14h

Local: Casa dos Direitos (Rua General Osório, 83, Edifício Portugal, 16º andar, Centro, Vitória)

15/05 (terça)

Fórum de Vivências Trans

Horário: 9h

Local: CEUNES - São Mateus

15/05 (terça)

Cine Casa da Juventude

Horário: 9h30 / 14h

Local: Casa da Juventude (Rua Guilherme Bassini, 13, São Pedro, Vitória (Em frente ao campo do Racing)

15/05 (terça)

Roda de Conversa: Os Impactos do Golpe na Educação e na População LGBT

Horário: 18h

Local: SINDIUPES (Edifício Gama Rosa 216, R. Gama Rosa, Centro, Vitória)

16/05 (quarta)

Cine Diversidade

Horário: 19h

Local: Cine Metrópolis, UFES, Campus Goiabeiras, Vitória

17/05 (quinta)

Ato Público pelo Dia Internacional de Combate a LGBTfobia

Horário: 14h

Local: Escadaria Bárbara Lindenberg (Palácio Anchieta), Centro, Vitória

19/05 (sexta)

Encontro Família

Horário: 14h

Local: Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia, Vitória

21/05 (segunda)

Seminário: Direito, Saúde e Segurança LGBT

Horário: 8h às 16h

Local: Sindirochas, Cachoeiro de Itapemirim

22/05 (terça)

Dia da Diversidade

Horário: 9h às 22h

Local: Universidade Vila Velha (VV), Vila Velha

23/05 (quarta)

Ação Família LGBT

Horário: 8h às 17h

Local: Praça Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim

23/05 (quarta)

Exposição Trans Potências

Horário: 19h

Local: Biblioteca Central, UFES, Campus Goiabeiras

24/05 (quinta)

Entrega da Comenda Laone Manuel

Horário: 19h

Local: Teatro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim

24/05 (quinta)

Cultura Drag

Horário: 19h

Local: Centro de Artes, UFES, Campus de Goiabeiras

27/05 (domingo)

Praia das Cores

Horário: 15h

Local: Praia de Camburi, na altura do Quiosque Sol e Mar