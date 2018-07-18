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Inscrições abertas

Espírito Santo terá concurso de beleza negra em setembro

Interessados em participar podem se inscrever até o dia 5 de agosto

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 16:57
Girlane Maria Cardoso, de 22 anos, vai tentar o título em setembro Crédito: Vera Rafha/Divulgação
Pela primeira vez, o Espírito Santo receberá um concurso exclusivo para a beleza negra, nos dias 14, 15 e 16 de setembro, em Vila Velha. O evento, que já tem pouco mais de 50 inscritos, selecionará os mais belos de cada cidade capixaba para, então, eleger quem representará o Estado na competição nacional, que acontecerá em 2019.
De acordo com a organizadora Vera Rafha, o projeto nasceu da necessidade de o cenário cultural negro ser mais valorizado no Espírito Santo. Ela, que já tem essa ideia há dez anos, decidiu colocá-la em prática, ainda, com palestras, shows e danças que brindam os costumes afro. "Além dos desfiles, que classificarão os homens e mulheres mais bonitos, teremos uma programação paralela durante o evento que será toda voltada para a cultura afro", destaca.
Vera, que também faz parte da militância negra da Serra, comenta que a proposta do evento foi bem aceita pelos colegas, que enxergam o concurso como uma forma de divulgar a cultura e a beleza negra. "Vários parceiros estão felizes e nós só temos a comemorar. Os inscritos, que já são 57, têm idades que vão de 1 ano até 60 anos", pondera. O concurso terá várias categorias e em cada uma delas será escolhido um homem e uma mulher como vencedores.
A expectativa da organização é que, durante os três dias de concurso, o público consiga ter um contato considerável com a literatura, música, dança e arte afro, bem como com os desfiles que vão brindar a beleza negra. "Estamos fechando as últimas parcerias para podermos divulgar quem serão as atrações e convidados que vão compor a programação", conclui, finalizando: "No Brasil, não existe um evento que valorize o negro e a cultura afro dessa forma. Vimos que podíamos dar essa oportunidade".
INSCRIÇÕES
Os interessados precisam ter entre um e 60 anos de idade e ser negro. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas por meio do e-mail [email protected] até o próximo dia 5 de agosto.
Ana Rhafany Lourenço de Oliveira é uma das candidatas mirins do concurso de beleza negra do Espírito Santo Crédito: Vera Rafha/Divulgação

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