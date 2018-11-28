Espetáculo 'Queen Experience In Concert' desembarca no Estado

André Abreu sobe ao palco para cantar clássicos do Queen em parceria com orquestra Crédito: Moa e may fotos/divulgação

Você, caro leitor roqueiro, já tirou um tempinho para ir ao cinema conferir Bohemian Rhapsody, que conta um pedacinho da história da banda Queen, fundada na década de 1970? Se sim, agora tem a oportunidade de aproveitar mais uma dose do rock de Freddie Mercury e cia.. Se não, tem a oportunidade de sentir um gostinho do repertório da banda, com o espetáculo Queen Experience In Concert, que desembarca em Vila Velha na próxima sexta-feira (30).

A apresentação tem a proposta de aliar o rock à música erudita, com a banda Magic Queen dando vida a clássicos como We Will Rock You, We Are The Champions e Another One Bites the Dust com a presença de uma orquestra regida pelo maestro Eduardo Pereira.

Vocalista da Magic Queen e acima de tudo fã da obra de Mercury e cia., o cantor André Abreu garante que o evento desperta a emoção no público, que não hesita em levantar, cantar junto e aproveitar cada um dos 80 minutos de show. Os arranjos foram bem preparados, e a mistura entre Queen e música erudita deu muito certo, diz. Confira o bate-papo:

A banda Magic Queen já existia antes do espetáculo? Como foi essa junção com a orquestra?

A banda surgiu neste ano, bem no comecinho de 2018. Estreamos quase juntos com o projeto, apenas um mês antes. A produtora selecionou os outros músicos para o espetáculo, formamos esse time e surgiu esse formato.

Pessoalmente, o que ajudou muito foi o fato de eu já ser um grande fã do trabalho do Queen e do Freddie. Desde a infância sempre ouvi muito, assisti a vídeos, consumi tudo como fã do trabalho da banda. Quando surgiu essa oportunidade, foi uma coisa muito orgânica, muito natural. Precisei fazer alguns ajustes, buscar o timbre vocal mais adequado... Mas eu estudo canto desde a adolescência, me graduei em canto popular, então foi um processo que fluiu naturalmente.

Qual foi o maior desafio ao unir Queen à música erudita?

Eu acho que foi mais fácil do que parecia ser. A questão da fusão dos gêneros, dos arranjos de orquestra, tudo isso caiu muito bem. Os arranjos todos foram feitos pelo maestro Eduardo Pereira, que rege a orquestra, e ficaram ótimos. O Queen, de certa forma, tem uma concepção que brinca um pouco com a música clássica. Nos anos 1970 eles levavam muito isso para o trabalho deles. Acabou combinando muito.

Percebe que o público aproveitou a onda do filme (Bohemian Rhapsody) e está mais interessado na obra da banda?

Eu acho que sim! Nós percebemos que o filme instiga ainda mais as pessoas mesmo. Todos buscam mais coisas sobre o assunto, as pessoas vêm com mais empolgação assistir ao espetáculo. O Queen tem um legado muito importante, um repertório muito presente mesmo tendo sido produzido há muito tempo. No fim das contas, o filme estimula o público que já conhece a buscar mais coisa, e instiga quem não conhece também. Agrega muito!

O que mais o surpreende de cima do palco?

Olha, nós nos apresentamos muito em teatros, rodamos muito em teatros, e os produtores locais sempre contam que o público é mais animado no nosso espetáculo, o comportamento é diferente. público não se aguenta... chega uma hora que quer ficar em pé, é automático. Alguns tentam se segurar por estarem em um teatro, mas em determinado momento já ignoram isso e começam a dançar. É sempre muito bom!

Queen Experience In Concert

Quando: Sexta-feira (30), a partir das 21h.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingressos: R$ 50 (1º lote/meia/ pista), R$ 60 (1º lote/meia/ cadeira bronze), R$ 70 (1º lote/ meia/cadeira prata), R$ 80 (1º lote/meia/cadeira ouro). Mesas para quatro pessoas a partir de R$ 700 (lote único). À venda nas lojas Metal Nobre, Soft Modas, na bilheteria da Área de Eventos e no portal Tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto nas mesas e 50% de desconto nas cadeiras e pista.