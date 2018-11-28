Espetáculo 'Queen Experience In Concert' desembarca no Estado

Você, caro leitor roqueiro, já tirou um tempinho para ir ao cinema conferir Bohemian Rhapsody, que conta um pedacinho da história da banda Queen, fundada na década de 1970? Se sim, agora tem a oportunidade de aproveitar mais uma dose do rock de Freddie Mercury e cia.. Se não, tem a oportunidade de sentir um gostinho do repertório da banda, com o espetáculo Queen Experience In Concert, que desembarca em Vila Velha na próxima sexta-feira (30).
A apresentação tem a proposta de aliar o rock à música erudita, com a banda Magic Queen dando vida a clássicos como We Will Rock You, We Are The Champions e Another One Bites the Dust com a presença de uma orquestra regida pelo maestro Eduardo Pereira.
Vocalista da Magic Queen e acima de tudo fã da obra de Mercury e cia., o cantor André Abreu garante que o evento desperta a emoção no público, que não hesita em levantar, cantar junto e aproveitar cada um dos 80 minutos de show. Os arranjos foram bem preparados, e a mistura entre Queen e música erudita deu muito certo, diz. Confira o bate-papo:
A banda Magic Queen já existia antes do espetáculo? Como foi essa junção com a orquestra?
A banda surgiu neste ano, bem no comecinho de 2018. Estreamos quase juntos com o projeto, apenas um mês antes. A produtora selecionou os outros músicos para o espetáculo, formamos esse time e surgiu esse formato.
Pessoalmente, o que ajudou muito foi o fato de eu já ser um grande fã do trabalho do Queen e do Freddie. Desde a infância sempre ouvi muito, assisti a vídeos, consumi tudo como fã do trabalho da banda. Quando surgiu essa oportunidade, foi uma coisa muito orgânica, muito natural. Precisei fazer alguns ajustes, buscar o timbre vocal mais adequado... Mas eu estudo canto desde a adolescência, me graduei em canto popular, então foi um processo que fluiu naturalmente.
Qual foi o maior desafio ao unir Queen à música erudita?
Eu acho que foi mais fácil do que parecia ser. A questão da fusão dos gêneros, dos arranjos de orquestra, tudo isso caiu muito bem. Os arranjos todos foram feitos pelo maestro Eduardo Pereira, que rege a orquestra, e ficaram ótimos. O Queen, de certa forma, tem uma concepção que brinca um pouco com a música clássica. Nos anos 1970 eles levavam muito isso para o trabalho deles. Acabou combinando muito.
Percebe que o público aproveitou a onda do filme (Bohemian Rhapsody) e está mais interessado na obra da banda?
Eu acho que sim! Nós percebemos que o filme instiga ainda mais as pessoas mesmo. Todos buscam mais coisas sobre o assunto, as pessoas vêm com mais empolgação assistir ao espetáculo. O Queen tem um legado muito importante, um repertório muito presente mesmo tendo sido produzido há muito tempo. No fim das contas, o filme estimula o público que já conhece a buscar mais coisa, e instiga quem não conhece também. Agrega muito!
O que mais o surpreende de cima do palco?
Olha, nós nos apresentamos muito em teatros, rodamos muito em teatros, e os produtores locais sempre contam que o público é mais animado no nosso espetáculo, o comportamento é diferente. público não se aguenta... chega uma hora que quer ficar em pé, é automático. Alguns tentam se segurar por estarem em um teatro, mas em determinado momento já ignoram isso e começam a dançar. É sempre muito bom!
Queen Experience In Concert
Quando: Sexta-feira (30), a partir das 21h.
Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Ingressos: R$ 50 (1º lote/meia/ pista), R$ 60 (1º lote/meia/ cadeira bronze), R$ 70 (1º lote/ meia/cadeira prata), R$ 80 (1º lote/meia/cadeira ouro). Mesas para quatro pessoas a partir de R$ 700 (lote único). À venda nas lojas Metal Nobre, Soft Modas, na bilheteria da Área de Eventos e no portal Tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto nas mesas e 50% de desconto nas cadeiras e pista.
Informações: (27) 3533-2221.