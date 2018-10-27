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Dança

Espetáculo de dança 'O Crivo' explora obra de Guimarães Rosa

Companhia goiana apresenta o espetáculo neste sábado (27), no Teatro Glória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 22:41

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 22:41

especial
O universo regionalista do escritor Guimarães Rosa (1908-1967) em formato de dança. É o que propõe o espetáculo O Crivo, que será apresentado em Vitória. Quem tem a missão de representar os sertões (do interior brasileiro e os existentes em cada ser humano) são os bailarinos Daniel Calvet e João Paulo Gross. A dupla da companhia goiana Ateliê do Gesto se apresenta neste sábado (27), às 19h30, no Teatro Glória, no Centro.
O Crivo se baseia em três contos publicados no livro Primeiras Estórias, de 1962: A Terceira Margem do Rio, O Espelho e Nada e a Nossa Condição. No palco estão dois homens e as relações entre eles se revelam enquanto atravessam pelas histórias. Mas não é necessário ter lido o criador do clássico Grande Sertão: Veredas para assistir à obra. Segundo o diretor, os contos foram um disparador para o processo de criação.
A partir desses contos, várias imagens eram provocadas na gente, sugerindo alguma sensação, imagem, paisagem. Foi a partir disso que a gente começou a estruturar o trabalho, em cima de alguns pontos específicos que englobam toda a literatura do Guimarães Rosa. A gente foi afunilando o que poderia ser mais forte e trazer o que cada história reverberava entre a gente, para produzir movimento, afirma João Paulo. Ao que o parceiro de cena complementa: A escrita de Guimarães Rosa é muito particular, entrecortada. À primeira vista pode parecer simplista, mas é muito complexa. Fomos tentando criar um corpo que se assemelhasse, conta Daniel.
NO EXTERIOR
Mesmo se baseando na obra de um escritor tão versado no interior brasileiro, a dupla se apresentou na França, Chile, Costa Rica e República Tcheca, onde fizeram turnê por sete cidades. A recepção foi muito forte. O trabalho é muito mais um exercício da poética da escrita dele transformada em corpo. E também porque o que ele fala é grandioso, são sentimentos muito universais. Ele toca em pontos muito íntimos da existência humana que são compreendidos por qualquer sociedade, avalia Daniel.
Guimarães Rosa, nascido na pequena Cordisburgo, interior de Minas Gerais, faz parte da vida do diretor de O Crivo desde a juventude. João Paulo Gross leu Primeiras Estórias para fazer o vestibular e nunca mais esqueceu. (O livro) me acompanha, vem à cabeça como referência de imagens, sensações, é um livro que mexeu muito comigo. Nada mais sincero do que criar um diálogo a partir dele. É quase em homenagem, uma devolutiva ao que aquela literatura me provocou, me fez perceber, descobrir, conta.
PROCESSO DE CRIAÇÃO
Para realizar o espetáculo, os artistas tiveram também que fazer um processo de limpeza em seus movimentos e a partir disso, terem seus corpos renovados para novas experiências artísticas. Primeiro a gente teve que se limpar do que tínhamos de referência de dança. Dar uma zerada para não trazer tanta informação do que vínhamos fazendo, conta Daniel Calvet, adicionando que a dupla trabalhou antes em outra companhia de dança.
SERVIÇO
"O Crivo"
Quando: sábado (27), às 19h30.
Onde: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). À venda na bilheteria.
Informações: (27) 3232-4750.

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