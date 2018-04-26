Espetáculo de companhia capixaba é inspirado em crise no Brasil

Uma analogia entre o real e a ficção é o enredo de A Lenda do Reino Partido, espetáculo encenado pela Folgazões Companhia de Artes Cênicas no Teatro Glória neste sábado, dia 28, em Vitória. A peça narra a história de um reino na Idade Média em crise devido a interesses mesquinhos do seu povo, que enfrenta problemas comuns da época, como peste, fome e a guerra. Em meio a esse colapso, uma trupe de teatro tenta sobreviver, se mantendo unida diante de infinitas adversidades e enxergando a arte como uma saída.

É uma análise sobre este momento que estamos vivendo. O texto é inspirado no que nossa própria companhia passou. Foram duas crises conjugadas. A saída de dois membros fundadores, quando questionamos o porquê de continuar com o teatro, já que passamos por tantas dificuldade para nos mantermos. E a crise seguida do impeachment de Dilma Roussef. O Brasil ficou rachado, dividido em dois grupos. Pessoas perdendo amigos, parentes se distanciando. Era quase uma necessidade escrever essa peça, tanto que escrevi de forma rápida, conta o ator e escritor da peça, Duílio Kuster.

Escrito em 2016, o espetáculo teve sua estreia em 2017 e é protagonizado por Foca Magalhães, que interpreta Felizberto, Lorena Lima, que vive Guiomar, e o próprio Duílio, que dá vida a Dionéio. Os três integram a mesma trupe de teatro, cada um representando um extrato social diferente.

Guiomar tem ascendência camponesa e quer o bem de todos. Já Felizberto é um burguês que busca apenas sua realização pessoal e ganhar dinheiro. Dionéio é um artesão e diretor do grupo, dono da oficina onde acontecem os ensaios. Ele é quem tenta colocar o grupo acima dos conflitos. Mas os três têm em comum o amor pela arte, mas o contexto ameaça, adianta Duílio.

O ator classifica o texto como uma tragicomédia baseada na máxima seria cômico se não fosse trágico. Eu classifico assim porque existem momentos cômicos, mas que, assim como nossa realidade no Brasil, remetem a um final trágico. São cenas engraçadas, mas que também são profundamente absurdas. Acho quem acompanhou de perto dos últimos dois anos do Brasil vai se identificar, comenta o ator.

Com 75 minutos de duração, a montagem destaca a necessidade da arte vencer a barbárie. E a necessidade de se reconectar. Destruir esse muro que alguns grupos criaram, que os colocam como se fossem torcida de futebol opostas, diz Duílio.

A Lenda do Reino Partido

Quando: sábado (28), às 19h30.

Onde: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 5 (meia) e R$ 6 (comerciantes e conveniados).