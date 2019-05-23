Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Escritora e ilustradora Judith Kerr morre aos 95 anos

Autora do livro infantil 'Tigre que Veio para o Chá', que vendeu milhões de exemplares no mundo todo, fugiu da Alemanha com sua família na década de 1930 em razão da ameaça dos nazistas

23 mai 2019 às 19:03

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:03

23/05/2019 - Escritora e ilustradora britânica Judith Kerr morre aos 95 anos Crédito: Eliz Huseyin / HarperCollins Publishers UK/ Facebook
A escritora e ilustradora Judith Kerr, autora do livro infantil "O Tigre que Veio Tomar Chá", obra que vendeu milhões de exemplares no mundo todo, morreu aos 95 anos, informou nesta quinta-feira, 23, sua editora.
"Com muita tristeza que confirmamos a morte de nossa querida autora e ilustradora, Judith Kerr", disse a editora britânica Harper Collins, em comunicado no Twitter.
Judith Kerr nasceu em Berlim, mas deixou a Alemanha com a família em 1933 para escapar do regime nazista, se estabelecendo na Inglaterra, onde a escritora estudou e trabalhou como roteirista na BBC. (Com agências internacionais).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados