Escritora Bernadette Lyra lança livro sobre cinema em Vitória

Quando assistimos a um filme, nossos conceitos e visões de mundo são colocados em xeque, e nesse cenário lutamos contra nossas verdades. O livro Jogo dos Filmes da professora emérita da Ufes Bernadette Lyra nasceu de uma metodologia que ela aplicava quando era professora da pós-graduação em cinema na Escola de Comunicação e Artes da USP, em São Paulo. A obra será lançada nesta quarta-feira (28), às 19h, no Grappino RangoBar, Centro de Vitória. O livro estará à venda por R$ 30 no evento.

Jogo dos Filmes, como diz o título, analisa filmes como espécies de jogos  para a autora, tudo que vem de uma produção cinematográfica é fruto da cultura em que o telespectador está situado. Nomes como Andreï Tarkovsky, Pedro Almodóvar, Marcelo Mazagão, Manoel de Oliveira, Peter Greenaway têm filmes analisados na obra.

Escritora Bernadette Lyra Crédito: Gelson Santana/Divulgação

Bernadette explica que o eixo do livro possui um viés analítico e explica na obra os tipos de teorias que são lançadas aos espectadores, como, por exemplo, a psicanalítica e a semiótica, que estabelece uma série de signos a serem decodificados pelo público. Para a autora, o jogo no livro é essa interação que permite que o telespectador veja o filme conforme a sua cultura e o seu olhar.

Quando falo de jogo, utilizo autores que falam sobre o jogo, como (Humberto) Maturana, que explica que ele é essencial para a vida humana. Cito filmes com o nome do diretor e o ano de produção, sempre explicando o tipo de jogo que eles fazem com o espectador. Quem ler o livro vai entender essa ideia. No geral são filmes que têm muito do lúdico explica Bernadette, para quem o jogo retratado no livro acontece entre o telespectador e o filme, mas também do filme para o telespectador; uma forma de confronto e talvez até de convencimento.

Eu acho que vai despertar no leitor a curiosidade de assistir a filmes até o final e com um olhar critico. É um livro de amor pelo cinema, enfatiza a autora.

EXPERIÊNCIA

Além de mostrar vários filmes que envolvem os telespectadores, a autora revela ter escrito o livro a partir uma experiência que teve com seus alunos  ela fala sobre esse exemplo na segunda parte da obra.

A segunda parte é de que eu gosto mais. É uma parte prática de análise que eu fiz de experiência com meus alunos, aí eu transformei isso em jogos. Eles assistiam aos filmes e aplicavam técnicas para suas pesquisas. Funcionou bem, conta.

Quem aprecia o cinema, tem certa afeição ou curiosidade pela arte terá a oportunidade de desbravar o enigma de um mundo pouco explorado. É o que garante a autora.

Eu acho quem se interessa por cinema, vai ter a oportunidade para entender melhor como funcionam os elementos da produção. É importante destacar que meu livro não é uma crítica de cinema, é uma análise dentro das análises do cinema, conclui Bernadette.

SERVIÇO

"O Jogo dos Filmes" - Bernadette Lyra

Editora a Lápis, 215 páginas. R$ 30.

Lançamento nesta quarta-feira (28), às 19h, no Grappino RangoBar.

Rua Gama Rosa, Centro, Vitória.