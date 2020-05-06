Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Escritor Sérgio Sant'Anna é internado com sintomas de Covid-19 no Rio

Um dos maiores contistas do país, autor está sedado e auxiliado por um respirador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 09:47

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 09:47

Sérgio Sant'Anna
Escritor Sérgio Sant'Anna Crédito: Divulgação
O escritor Sérgio Sant'Anna, 78, um dos maiores escritores em atividade no país, está internado no hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro, com sintomas de Covid-19. O autor está sedado e em um respirador.
O autor foi levado para o hospital no domingo (3), após passar mal, informa seu filho, o também escritor André Sant'Anna. De acordo com ele, ainda não há resultado dos exames que poderão confirmar se seu pai está com a Covid-19, mas os sintomas são semelhantes.
"É aquela coisa, não temos como falar com eles, estamos esperando notícias", diz André.

Veja Também

Ciro Pessoa, cofundador da banda Titãs, morre após contrair Covid-19

Viviane Mosé: "Qualquer ação que não seja o isolamento social será um modelo genocida"

Coronavírus: editoras independentes apontam perdas no setor

Sérgio é autor de obras seminais na literatura brasileira, como as coletâneas "O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro" e "O Homem-Mulher". Também escreveu romances elogiados, mas é conhecido sobretudo por seus contos.
Livro "O Homem-Mulher" Crédito: Divulgação
Há duas semanas, ele publicou na Folha de S.Paulo um conto inédito de um livro no qual está trabalhando. No texto, o escritor narra um treino do Fluminense em 1955, contado pelo ponto de vista de uma velha trave de gol. A história é inspirada nas memórias de juventude do autor, que acompanhava todos os jogos e treinos do tricolor carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados