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LUTO

Escritor mexicano Sergio Pitol morre aos 85 anos

O ficcionista e diplomata sofria de uma afasia progressiva, doença crônica do sistema nervoso

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 18:13
O escritor mexicano Sergio Pitol Crédito: Divulgação
O escritor mexicano Sergio Pitol morreu nesta quinta-feira, 12, por conta de complicações na afasia progressiva de que sofria. O intelectual morreu em Xalapa, Veracruz, onde vivia, de acordo com informações do jornal "El Heraldo" de México.
O ficcionista e diplomata sofria de uma afasia progressiva, doença crônica do sistema nervoso diagnosticada em 2009. Sergio Pitol havia completado 85 anos em março passado.
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Em 2005, o escritor levou o Prêmio Cervantes, o mais importante da literatura em língua espanhola.
Publicamente elogiado por nomes como Enrique Vila-Matas, Roberto Bolaño e Antonio Tabucchi, ele era pouco conhecido no Brasil. "Vida Conjugal" (romance, 2009) foi publicado por aqui pela Companhia das Letras, e "O Desfile do Amor" (romance, 2000) saiu pela editora Mandarim.

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