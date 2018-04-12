Escritor mexicano Sergio Pitol morre aos 85 anos

O escritor mexicano Sergio Pitol morreu nesta quinta-feira, 12, por conta de complicações na afasia progressiva de que sofria. O intelectual morreu em Xalapa, Veracruz, onde vivia, de acordo com informações do jornal "El Heraldo" de México.
O ficcionista e diplomata sofria de uma afasia progressiva, doença crônica do sistema nervoso diagnosticada em 2009. Sergio Pitol havia completado 85 anos em março passado.
Em 2005, o escritor levou o Prêmio Cervantes, o mais importante da literatura em língua espanhola.
Publicamente elogiado por nomes como Enrique Vila-Matas, Roberto Bolaño e Antonio Tabucchi, ele era pouco conhecido no Brasil. "Vida Conjugal" (romance, 2009) foi publicado por aqui pela Companhia das Letras, e "O Desfile do Amor" (romance, 2000) saiu pela editora Mandarim.