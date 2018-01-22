Escolas do grupo especial fazem ensaios de graça no Sambão do Povo

Sambão do Povo receberá as escolas do grupo especial nesta semana Crédito: Lara Rosado

Faltam menos de duas semanas para o Carnaval de Vitória e as escolas estão a mil para chegar com tudo afinado na avenida. Além das festas e ensaios show, as escolas realizam os famosos ensaios de rua. "A gente brinca que é como se fosse um mini desfile", define o diretor de Harmonia da Jucutuquara, Fabrício Bispo, o ensaio técnico. Ele explica que esse é o momento em que as escolas conseguem medir como está o desempenho da bateria, das passistas e o desenvolvimento das alas para o dia do desfile.

Para ele, os ensaios, no entanto, precisam acontecer o quanto antes, mesmo que seja na quadra da escola ou em algum lugar que dê para os integrantes treinarem. "Tem que ver a harmonia, como está o canto, separar as alas, ver como a bateria está em movimento, comissão de frente. E os ensaios nas quadras podem adiantar muita coisa. Em contrapartida, aquele calor do Sambão é único", brinca.

Os ensaios técnicos das escolas do grupo especial acontecem até sexta-feira (26), no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, na Capital. Vale lembrar que eles iniciam diariamente às 20h30 e a entrada é gratuita.

Programação dos ensaios técnicos do grupo especial

Segunda-feira (22)

Independente de Boa Vista - 20h30

Terça-feira (23)

Pega no Samba - 20h30

Unidos de Jucutuquara - 21h30

Quarta-feira (24)

Andaraí - 20h30

Mocidade Unida da Glória - 21h30

Quinta-feira (25)

Novo Império - 20h30