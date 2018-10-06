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CARNAVAL 2019

Escolas de samba terão horário de tolerância dos ensaios

Termo a ser assinado neste mês abrange os ensaios realizados nas quadras das escolas e também os eventos que são realizados pela liga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 20:09

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 20:09

Mercado São Sebastião é um dos locais para onde o horário de término dos ensaios passa a valer Crédito: Vitor Jubini
A partir deste ano, os ensaios das escolas de samba capixabas terão horário certo para terminar. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), juntamente com representantes das escolas de samba, assinam, no próximo dia 23, no auditório do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC), um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) para regularizar os horários de tolerância para que as agremiações possam realizar ensaios para o Carnaval de Vitória 2018.
O termo abrange os ensaios realizados nas quadras das escolas e também os eventos que são realizados pela liga no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara. Os ensaios das escolas de samba estão permitidos até as 23h45, e aquelas que não cumprirem o acordo assinado serão advertidas e poderão ser multadas. 
A decisão foi tomada na tarde desta sexta-feira (5), com a presença da diretoria da Lieges, de representantes de nove das 10 escolas que compõem o Grupo Especial, do secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouian, do secretário de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, e da procuradora da Prefeitura Márcia Leal de Farias.
"Avançamos muito em 2017 com a assinatura desse TCA de regulamentação de horário de ensaios e eventos das escolas, e estamos avançando ainda mais este ano. Com a experiência bem-sucedida, não tivemos problemas e vamos repetir a assinatura de um novo documento este ano. Da última vez, apenas cinco escolas assinaram o documento e este ano a nossa expectativa é de que todas as escolas assinem. Com um horário máximo para o ensaio terminar, fica resolvido um problema que gerava muitas polêmicas", destacou o secretário de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain.
* Com informações da PMV

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