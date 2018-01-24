Destaque

Escolas de samba elegem rainhas gays para o Carnaval de Vitória

É o carnaval fazendo jus ao título de 'festa da diversidade'
Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 16:53

Maravilha Duduzinho é rainha gay da escola de samba Mocidade Serrana Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online
Já diria Jojo Todynho: "Que tiro foi esse, viado!?" quando visse tantos concursos que brindam a diversidade e que arrasam com samba no pé e produções para o Carnaval de Vitória. Tanto é assim que, até agora, Mocidade Serrana já escolheu sua rainha gay e a Boa Vista elegerá nesta sexta-feira (26) a musa LGBT+ deste ano, junto do ensaio show da escola. 
Nesta sexta-feira (26) a Boa Vista vai eleger a 13ª Rainha Gay da agremialçao em um ensaio show que acontece na quadra da escola, em Itaquari, bairro de Cariacica. Por lá, a festa começa às 22h e uma das candidatas já sairá do local coroada.
Samba no pé, beleza, simpatia, postura e desenvoltura nas apresentações. Esses serão os critérios que, de acordo com a agremiação, serão avaliados pelos jurados no concurso que vai escolher a Rainha Gay da Boa Vista. O último ensaio show da escola contará como a participação de Miss Linda, Jéssica Telles e Kyanne Kyffer.
REPRESENTATIVIDADE NA MOCIDADE SERRANA
Pela Serra, a rainha gay da Mocidade Serrana já foi escolhida e a comemoração ficou por conta da representatividade. Isso porque foi a primeira vez que a agremiação lançou o concurso e a festa, que serviu de cenário para o concurso, lotou. Isso mostrou, principalmente à eleita, que a sociedade respeita mais a classe e que a cena LGBT+ no Espírito Santo começa a ganhar mais destaque.
Maravilha Duduzinho, eleita rainha gay da Mocidade Serrana no último domingo (14), em Jacaraípe, na Serra, comemora o ineditismo do título na agremiação e fica feliz em ter sido ela a eleita. "Comemoração não só pela abertura deste espaço em solo capixaba, mas também por levantar mais debates e gerar mais aceitação e respeito aos gays", aponta.
Para ele, o concurso da escola da Serra foi um sucesso e muita gente fez questão de ir prestigiar a festa. "Agora a ansiedade é para a chegada do carnaval", comenta.
Maravilha Duduzinho, que é cabeleireiro, acredita que a realidade da população LGBT+, apesar de ser ainda bem distante da ideal, já está mudando e ganhando mais forças com maior enjangamento da mídia e figuras públicas que representem a causa, como é o caso do recente fenômeno, Pabllo Vittar.
"Acho muito importante mais pessoas gays aparecerem na mídia, reivindicarem nossos direitos e mostrarem que tem espaço para todo mundo. O fato da Pabllo Vittar ter se despontado recentemente chama ainda mais atenção para a nossa causa. E aqui no Espírito Santo, principalmente no carnaval, temos que abrir espaço para todo mundo", completa a rainha.
A Mocidade Serrana vai desfilar no Carnaval de Vitória na quinta-feira (1), quando abrem as apresentações no Sambão do Povo.
SERVIÇO
Ensaio Show: Concurso Rainha Gay da Boa Vista
Onde: Quadra da Boa Vista (Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, em Cariacica)
Quando: Sexta-feira (26), a partir das 22h
Quanto: R$ 5 (1º lote) e R$ 10 (2º lote)

