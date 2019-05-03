ES terá audição para o American Academy of Ballet, de Nova Iorque

Apresentação na American Academy of Ballet, de Nova York (EUA) Crédito: Divulgação

Duas oportunidades para os amantes das danças agitam a cena cultural capixaba: o Festival CBDD/ES de Dança e uma audição para ingressar no American Academy of Ballet, de Nova York (EUA).

Se você tem o desejo de estudar dança nos Estados Unidos e se aperfeiçoar como bailarino, pode aproveitar a oportunidade. Neste mês, acontece uma audição para ingressar no Summer School of Excellence 2019 da tradicional academia americana de balé.

A seleção, com categorias masculina e feminina, acontece no dia 11 de maio. Os melhores avaliados no processo podem receber convites para estudar na instituição.

Qualquer pessoa que tenha a partir de 11 anos pode participar da seleção, ou seja: bailarinos com experiência ou não. Isso porque, de acordo com a delegada do CBDD/ES, Liviane Pimenta, a American Academy of Ballet também gosta de selecionar iniciantes para lapidá-los no futuro.

inscrição online até a próxima sexta-feira (10) e pagar a taxa de R$ 150. O valor vale até o dia 8 de maio. Após esta data, o valor vai para R$ 160. A seleção acontece na Academia Pimenta Dance Ballet & Art, em Jardim da Penha, Vitória. Os interessados em participar da audição podem fazer aaté a próxima sexta-feira (10) e pagar a taxa de R$ 150. O valor vale até o dia 8 de maio. Após esta data, o valor vai para R$ 160. A seleção acontece na Academia Pimenta Dance Ballet & Art, em Jardim da Penha, Vitória.

Dentre os jurados da seleção, Vitória Almeida, bailarina clássica com formação na American Academy of Ballet. Dentre os convidados especiais, está Maria Eduarda Burlini, sapateadora que vem ao Estado para incentivar a prática do sapateado americano.

FESTIVAL DE DANÇA

inscrição online, também até o dia 10 de maio. A segunda iniciativa, o Festival CBDD/ES de Dança, acontece no dia 12 de Maio, no palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória. Os bailarinos interessados em mostrar o seu talento podem efetuar atambém até o dia 10 de maio.

A ideia é revelar novos talentos para apresentações em diversas modalidades nas categorias infantil, juvenil e adulto.

Podem participar bailarinos e dançarinos independentes ou mesmo de grupos e escolas de dança. Também serão aceitas várias coreografias, de qualquer estilo. Cada categoria, estilo de dança, e número de participante, conta com um valor diferente de inscrição, que parte de R$ 30. Quem se inscrever até 6 de maio ganha um desconto especial.

site especial do evento. O bilhete custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Todos podem pagar meia-entrada. Para isso, basta, também, levar um item de primeira necessidade, que será doado para o Asilo de Vitória. A lista dos produtos que serão aceitos para doação está também está no site. Os ingressos para as apresentações já estão à venda peloO bilhete custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Todos podem pagar meia-entrada. Para isso, basta, também, levar um item de primeira necessidade, que será doado para o Asilo de Vitória. A lista dos produtos que serão aceitos para doação está também está no site.

SERVIÇO

Audição para ingressar no American Academy of Ballet, de Nova York

Quando: 11 de maio, a partir das 14h30.

Onde: Academia Pimenta Dance Ballet & Art - R. Marquês de Olinda, 12, em Jardim da Penha, Vitória.

Valores: R$ 150,00, até 8 de maio. Após, R$ 160,00.

Festival CBDD/ES de Dança

Quando: 12 de maio, a partir das 16h.

Onde: Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.

Inscrições para bailarinos: A partir de R$ 30,00. Inscrições até 6 de maio ganham descontos especiais. O prazo termina em 10 de maio. Mais informações no site. A partir de R$ 30,00. Inscrições até 6 de maio ganham descontos especiais. O prazo termina em 10 de maio.