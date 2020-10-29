Engenheiro militar é designado substituto em subpasta na Cultura

Paulo Cezar Dias de Alencar (dir.), designado substituto eventual em subpasta da Secretaria Especial da Cultura Crédito: Reprodução/Facebook

Paulo Cezar Dias de Alencar, coronel da reserva do Exército, foi escolhido para ser substituto eventual do cargo de secretário de Desenvolvimento Cultural, pasta que integra a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta (28) e é assinada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

A Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural é comandada por Maurício Noblat Waissman, que se apresenta nas redes sociais como "cristão, conservador, bolsonarista raiz, escritor, palestrante, professor, advogado, artista plástico e cronista dos absurdos tragicômicos do cotidiano".

É de responsabilidade da pasta principalmente a infraestrutura de espaços culturais.

Formado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, Alencar ocupou o cargo de assessor técnico em engenharia civil no Superior Tribunal Militar, o STM, em Brasília, de 2018 até o ano passado.

Em setembro de 2019, foi nomeado para um cargo comissionado de coordenação dentro do Ministério da Infraestrutura.

Em agosto deste ano, foi nomeado para o Desenvolvimento Cultural, como diretor do Departamento de Desenvolvimento, Análise, Gestão e Monitoramento.

Outra pasta da Secretaria Especial da Cultura, comandada por Mario Frias, está sob mando de um militar. A Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura é chefiada pelo André Porciuncula, um capitão da PM.

Nas redes, ele se mostra defensor do presidente Jair Bolsonaro, já fez críticas aos "autoproclamados iluministas" e posta frases como "a cultura é um insight espiritual de primeira grandeza, é o evento teofânico em que o culto (cultura) brota em uma sociedade e define todos os demais aspectos da existência humana".