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DISCUSSÃO

Encontro apresenta ideias e negócios para economia da cultura no ES

Maratona Empreendedora do Distrito Criativo de Vitória acontece neste sábado (9), na Fames

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 22:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 22:53
Cristiane Martins, Rafael Gaspar, Juliana Colli, Danielli Nogueira, Soraia Costa e Stael Magesck são organizadores da Maratona Empreendedora do Distrito Criativo de Vitória Crédito: ERIKA PISKAC
Profissionais da área do cinema, design, moda e inovação têm um encontro marcado neste sábado, 9 de junho, na primeira "Maratona Empreendedora do Distrito Criativo de Vitória" que acontece, das 14h às 21h, na Fames, Centro de Vitória. É um evento aberto que tem como objetivo apresentar e debater ideias criativas na área cultural e econômica para geração de negócios e empreendimentos da cadeia produtiva de diversos setores como: games, audiovisual, design, artesanato, turismo, entre outros.
As inscrições são gratuitas e estão abertas pela internet. Na programação, temas como o "Empoderamento da Cultural Local" receberá a presença e a palestra de Genésio Gomes Cruz Neto, de Pernambuco, uma referência no empreendedorismo nacional.
Outras atividades serão: grupos de trabalho que vão apresentar e discutir propostas, a oportunidade de interação entre profissionais de diversas áreas e a feira criativa em que expositores poderão mostrar seus produtos e criarem novos networkings para as suas marcas e ideias.
SERVIÇO
 
I Maratona Empreendedora do Distrito Criativo de Vitória
Quando: sábado (9), das 14h às 21h
Onde: Fames, Centro de Vitória
Inscrições gratuitas pela internet
Programação
14h: Credenciamento
14h30: Palestra Células Empreendedoras e o Empoderamento da Cultura Local com Genésio Gomes Cruz Neto (PE)
16h: Apresentação metodologia do evento e divisão dos Grupos de Trabalho (GTs)
16h15: Café com Merchan
16h45: Discussão e produção - Grupos de Trabalhos em salas diferentes
18h: Abertura da Feira Criativa e show com o Grupo Choro Acadêmico da Fames
21h: Encerramento
Perfil dos Organizadores
- Cristiane Martins, diretora jurídica da Amacentro (Associação de moradores do Centro) e presidente da CUCA (Associação Cultural Caixaba);
- Juliana Colli, designer e empreendora do OPARQUE, professora na SECTI e associada na InovaTE;
- Raphael Gaspar Tebaldi da Silva, é produtor executivo na produtora EXP Filmes, coordenador do Arranjo Produtivo Local (APL) Corredor Criativo Nestor Gomes, membro do Comitê Gestor do Distrito Criativo de Vitória, co-fundador do Coletivo Expurgação e colaborador do Instituto Últimos Refúgios.
- Danielli Nogueira, turismóloga, assessora da Secretaria de Estado da Cultura;
- Soraia Costa, coordenadora de produtos turísticos da companhia de desenvolvimento de Vitória, sua atuação no centro está diretamente ligada a coordenação do produto turístico Visitar Centro Histórico;
- Stael Magesck é empresária, multi midia, estilista, atriz, bailarina, performer, produtora Cultural e diretora artística da Casa da Stael Moda, Arte e Cultura, localizada na rua 7, Centro de Vitória.
 

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