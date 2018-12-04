Empresa vende pisca-pisca de Natal para barbas

Empresa desenvolve luzinhas de Natal, o pisca-pisca, para barbas Crédito: Reprodução/Divulgação

Os festejos natalinos já estão batendo à porta. Das épocas consideradas das mais comerciais do ano, o Natal realmente movimenta a economia do mundo com diversos produtos e serviços que são mais requisitados nestas ocasiões. Na Inglaterra, um site teve a brilhante - literalmente! - ideia de fabricar luzinhas de Natal para barbas.

O pisca-pisca não machuca os consumidores e promete se misturar naturalmente aos pelos, dando um efeito invisível à fiação, para deixar o aspecto mais bonito. Segundo o fabricante, o adereço pode ser colado com cola especial, grampos ou um próprio mecanismo que vem acoplado aos fios.

Crédito: Reprodução/Divulgação

Segundo o site Pequenas Empresas & Grandes Negócios, o produto custa 11 libras, o equivalente a cerca de R$ 55 e é vendido no e-commerce britânico Firebox. O produto conta com 18 pequenas luzinhas e é da marca Beard Lights.