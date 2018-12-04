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Empresa vende pisca-pisca de Natal para barbas

Tendência hipster está sendo vendida em um site britânico e o adereço já está esgotado; novo lote deverá ser lançado até o Natal

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 13:29
Empresa desenvolve luzinhas de Natal, o pisca-pisca, para barbas Crédito: Reprodução/Divulgação
Os festejos natalinos já estão batendo à porta. Das épocas consideradas das mais comerciais do ano, o Natal realmente movimenta a economia do mundo com diversos produtos e serviços que são mais requisitados nestas ocasiões. Na Inglaterra, um site teve a brilhante - literalmente! - ideia de fabricar luzinhas de Natal para barbas. 
O pisca-pisca não machuca os consumidores e promete se misturar naturalmente aos pelos, dando um efeito invisível à fiação, para deixar o aspecto mais bonito. Segundo o fabricante, o adereço pode ser colado com cola especial, grampos ou um próprio mecanismo que vem acoplado aos fios. 
Crédito: Reprodução/Divulgação
Segundo o site Pequenas Empresas & Grandes Negócios, o produto custa 11 libras, o equivalente a cerca de R$ 55 e é vendido no e-commerce britânico Firebox. O produto conta com 18 pequenas luzinhas e é da marca Beard Lights. 
A ideia tanto fez sucesso que o estoque inicial do site foi esgotado pelos consumidores e nem só ingleses ou europeus aguardam nova remessa do produto: por todo o mundo há pedidos na lista de espera da fábrica. A previsão é que novos lotes do acessório sejam liberados ainda no início deste mês. 

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