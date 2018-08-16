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Empresa cria robô para resolver 'Onde Está o Wally?'

De acordo com criadores, a chance de acerto é de 95%

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 21:05
Robô foi desenvolvido para conseguir encontrar o Wally Crédito: Página do livro ENTITY_apos_ENTITYOnde Está o Wally?ENTITY_apos_ENTITY
A brincadeira Onde está o Wally? é conhecida no mundo inteiro, e faz muito sucesso entre crianças. Entretanto, uma agência americana chamada Redpepper quer mudar o desafio de encontrar o personagem de camisa listrada em meio a uma multidão e criou um robô que usa reconhecimento facial para encontrar Wally - ou Waldo, em inglês.
Um vídeo publicado pela agência há alguns dias mostra como a criação funciona: o robô tem forma de um braço mecânico que reconhece Wally nos livros e aponta com o dedo onde ele está. Ele consegue encontrar o personagem em menos de cinco segundos.
A inteligência do robô é possível graças a um Raspberry Pi, um microcomputador, que tira fotos de Wally em vários posições e tamanhos, depois analisa e compara com as fotos dos livros em que tem de encontrar o personagem. A chance de acerto é de 95%, de acordo com o que o criador Matt Reed disse ao The Verge.
Reed explicou que foi necessário que o robô visse 62 fotos diferentes do rosto de Wally e 45 fotos dele de corpo inteiro para conseguir encontrar o personagem.

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