Emicida lança DVD cheio de participações comemorando 10 anos de carreira

Emicida no DVD "10 anos de triunfo" Crédito: José de Holanda/Divulgação

Com mais de 10 anos de carreira, Emicida fez sucesso em todo o Brasil, misturou gêneros musicais, trabalhou com diversos artistas, criou projetos em homenagem a outros músicos e montou uma empresa, a Laboratório Fantasma, que é gravadora, estúdio, produtora de shows e uma marca de roupas; tudo isso tendo a arte urbana como princípio. Com a intenção de celebrar esse momento, registrar suas músicas ao vivo à sua maneira, agradecer os fãs e comemorar os 10 anos do single que o apresentou para o mundo, "Triunfo", ele organizou um show histórico, com um setlist de 27 músicas e 13 convidados com quem dividiu o palco no emblemático 20 de novembro de 2017, Dia da Consciência Negra, na Audio Club, em São Paulo. O resultado foi o DVD "10 Anos de Triunfo", lançado na última semana, em sua versão física, em todo o Brasil.

O repertório passeia por toda sua discografia, desde a primeira mixtape, "Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida até que Eu Cheguei Longe", até sucessos mais recentes como "Bang", "A Chapa é Quente" (indicada ao Grammy Latino 2017), "Hoje Cedo", "Passarinhos" e "Mandume". Emicida ainda apresenta a inédita "Todos os Olhos em Noiz", na qual divide os vocais com Karol Conka.

Karol Conká também participou do DVD "10 anos de triunfo", de Emicida Crédito: José de Holanda/Divulgação

Além da cantora curitibana, ele recebeu Rael, Caetano Veloso, Pitty, Vanessa da Mata, Drik Barbosa, Guimê, Coruja BC1, Rashid, Prettos, Muzzike, Amiri e Raphão Alaafin. "Eu quis trazer gente que fez parte da minha história de alguma forma, gente que me inspirou e me fez querer ser mais no meu caminho. Faltaram dois caras que estavam lá em energia: Chorão e seu Wilson das Neves. Mas, de onde estão, tenho certeza que estarão vibrando por esta conquista da música das favelas do Brasil", conta Emicida, que homenageou Chorão cantando Como Tudo Deve Ser, de Charlie Brown Jr.

Emicida batizou o DVD de "10 Anos de Triunfo" pela data comemorativa e pelo que a palavra representa. "Uma vez, conversando com Felipe Vassão, ele me disse que Triunfo era nosso plano de negócios. O nosso 'modus operandi' está inteiro ali", afirma o cantor. "Se eu necessitasse resumir toda a minha existência a uma palavra e esta palavra não pudesse ser o meu nome, acredito que Triunfo faria justiça a isso tranquilamente. É a sensação que contagia a todos, a cada passo que damos, pois a experiência da Laboratório Fantasma é sobre transformação através de triunfos reais. Então, observando daqui, de hoje, era impossível que a palavra triunfo ficasse de fora desta celebração. Primeiro, porque realmente temos essa efeméride importante e literal. São 10 anos de nosso primeiro single oficial em 2018. E também porque foi a palavra que permeou toda nossa movimentação na última década, no sentido de vitórias nossas e vitórias coletivas".

A música "Boa Esperança", lançada originalmente no álbum "Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa" (Laboratório Fantasma/Sony Music), já tem um clipe de sua versão de estúdio e agora também passa a ter um na versão ao vivo, com participação de Jota Ghetto. A faixa traz no título referência a um navio negreiro do livro "A Rainha Ginga", do angolano José Eduardo Agualuza, e fala justamente sobre racismo, maus tratos e desigualdade social.

PARTICIPAÇÃO DOS FÃS

A direção do DVD é um capítulo à parte, com ampla participação dos fãs e conduzida por Fred Ouro Preto, parceiro de longa data e diretor do clipe "Triunfo", entre outros. O conceito do trabalho foi focar no público, trazer quem assiste o DVD para a pista do show. Foram usadas muitas imagens que os fãs gravaram por celular, trazendo uma energia muito diferente e pontos de vista inusitados em meio ao material captado de forma profissional.

A linguagem visual do DVD acabou sendo a mistura das texturas. "Cada pessoa com um celular diferente, uns filmam na horizontal, outros na vertical, alguns com efeito, outros não. A gente tinha nossas câmeras de cinema, uma mini-dvd que traz um aspecto diferente, uma gif 3D feito com fotografia analógica em 35 milímetros, câmeras pequenas HDs que foram pilotadas por fotógrafos e também, essa presença muito grande de celulares. Então o vídeo é uma grande mistura disso tudo. Em muitos momentos bate a sensação de que são mil câmeras e texturas diferentes. Gostamos muito do resultado", explica Fred.

A direção musical ficou por conta de Dudu Marote, que já trabalhou com Emicida outras vezes. A ideia deles era que o DVD resgatasse a raiz do Emicida, o rap, que é MC e DJ.

Gravação do DVD "10 anos de triunfo", de Emicida Crédito: José de Holanda/Divulgação

REPERTÓRIO

Para escolher o repertório, Dudu e Emicida começaram ouvindo as músicas no carro. "O Fióti preparou uma playlist de horas e nós pegamos a Rodovia Castelo Branco ouvindo tudo. Chegamos quase até Botucatu (SP) e voltamos e, a partir dessa experiência, estabelecemos as prioridades do ponto de vista artístico", conta Dudu.

Como o foco era "DJ e MC" algumas músicas tiveram essa ênfase como "Mandume", que virou uma festa de MCs com 7 deles no palco, e Rinha, só com Emicida improvisando e DJ Nyack fazendo altas performances. Hoje Cedo ficou com uma pegada mais roqueira e Alma Gêmea ganhou novo arranjo reforçando seu clima R&B. Inspirados pelo coletivo francês Afropunk, eles tiveram a ideia de criar uma entrada apoteótica para Bang, utilizando os metais como se fossem umas trombetas anunciando o início do show. E, no final das contas, é isso mesmo: os metais são um prenúncio do que está por vir, o apocalipse, ou melhor, a revolução, o triunfo de Emicida, através de seu discurso corajoso, suas letras inspiradas, sua música inventiva e sua capacidade de juntar tanta gente por uma mesma causa.

Caetano Veloso participa da gravação do DVD do DVD "10 anos de triunfo", de Emicida Crédito: José de Holanda/Divulgação

10 Anos de Triunfo, também está disponível na sua versão em áudio, em todas as plataformas digitais e será disponibilizado em breve no canal oficial Emicida Vevo no YouTube.

Serviço

"10 anos de Triunfo"





Gravadora: Laboratório Fantasma/Sony Music

27 faixas