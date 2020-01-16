Em turnê pelo Brasil, musical de Toy Story chega a Vitória no domingo (19)

O musical Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story é uma opção de programa familiar onde pais e filhos poderão curtir a história da Disney, agora adaptada para o teatro. A sessão será realizada neste domingo (19), às 16h, no Centro de Convenções de Vitória, no bairro Santa Lúcia.
Na trama, os brinquedos ganham vida quando seus donos não estão por perto e juntos mostram o verdadeiro significado de amizade. Entre os personagens estarão o patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, o Sr. Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife Woody, a vaqueira Jessye e os clássicos soldadinhos de plásticos.
O espetáculo já foi visto por mais de 200 mil pessoas no Brasil. Com música, dança, jogo de luzes e efeitos, promete emocionar o público.
- "Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story"
- Quando: 19/01, às 16h
- Onde: No Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória.
- Ingresso: R$ 120 (inteira, setor ouro); R$ 60 (meia, setor ouro); R$ 70 (inteira, setor prata); R$ 35 (meia, setor prata). Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 1kg de alimento não perecível. Crianças até 24 meses não pagam ingresso.
- Pontos de venda: Pelo site https://onticket.com.br/ ou nas lojas: Eu Amo Catavento Loja Infantil (Shopping da Terra); Lojas It Case (Shoppings Moxuara, Vila Velha e Mestre Álvaro); Magia do Perfume (Masterplace Mall na Reta da Penha).
- Informação: (27) 98100-7946