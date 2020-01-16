Em turnê pelo Brasil, musical de Toy Story chega a Vitória no domingo (19)

O espetáculo musical traz a turma do tradicional do Woody para a cidade. Crédito: Divulgação/ Musical "Toy Story: Amigo Estou Aqui"

O musical Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story é uma opção de programa familiar onde pais e filhos poderão curtir a história da Disney, agora adaptada para o teatro. A sessão será realizada neste domingo (19), às 16h, no Centro de Convenções de Vitória, no bairro Santa Lúcia.

Na trama, os brinquedos ganham vida quando seus donos não estão por perto e juntos mostram o verdadeiro significado de amizade. Entre os personagens estarão o patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, o Sr. Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife Woody, a vaqueira Jessye e os clássicos soldadinhos de plásticos.

O espetáculo já foi visto por mais de 200 mil pessoas no Brasil. Com música, dança, jogo de luzes e efeitos, promete emocionar o público.

O musical de Toy story ocorrerá em Vitória no dia 19. Crédito: Divulgação Musical Toy Story "Amigo estou aqui"