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Teatro

Em turnê pelo Brasil, musical de Toy Story chega a Vitória no domingo (19)

Peça dá vida aos personagens icônicos da animação da Disney com música e dança para animar a criançada

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 20:25
O espetáculo musical traz a turma do tradicional do Woody para a cidade. Crédito: Divulgação/ Musical "Toy Story: Amigo Estou Aqui"
O musical Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story é uma opção de programa familiar onde pais e filhos poderão curtir a história da Disney, agora adaptada para o teatro. A sessão será realizada neste domingo (19), às 16h, no Centro de Convenções de Vitória, no bairro Santa Lúcia.
Na trama, os brinquedos ganham vida quando seus donos não estão por perto e juntos mostram o verdadeiro significado de amizade. Entre os personagens estarão o patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, o Sr. Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife Woody, a vaqueira Jessye e os clássicos soldadinhos de plásticos. 
O espetáculo já foi visto por mais de 200 mil pessoas no Brasil. Com música, dança, jogo de luzes e efeitos, promete emocionar o público.
O musical de Toy story ocorrerá em  Vitória no dia 19. Crédito: Divulgação Musical Toy Story "Amigo estou aqui"
  • "Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story"
  • Quando: 19/01,  às 16h
  • Onde: No Centro de Convenções de Vitória.  R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória.
  • Ingresso: R$ 120 (inteira, setor ouro); R$ 60 (meia, setor ouro); R$ 70 (inteira, setor prata); R$ 35 (meia, setor prata). Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 1kg de alimento não perecível. Crianças até 24 meses não pagam ingresso.
  • Pontos de venda: Pelo site https://onticket.com.br/ ou nas lojas: Eu Amo Catavento Loja Infantil (Shopping da Terra); Lojas It Case (Shoppings Moxuara, Vila Velha e Mestre Álvaro);  Magia do Perfume (Masterplace Mall na Reta da Penha). 
  • Informação: (27) 98100-7946

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