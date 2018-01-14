Em turnê, banda da PM se apresenta com Dudu Nobre neste domingo (14)

Banda da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) Crédito: Reprodução/Polícia Militar

A banda de música da Polícia Militar (PM) vai se apresentar neste domingo (14) a partir das 20h na Praia de Camburi, em Vitória. Na turnê "Polícia Militar: Um Show de Verão", o grupo percorre vários locais do Espírito Santo. Neste noite, os militares dividirão palco com o samba de Dudu Nobre.

O espetáculo terá ainda o sambista Tunico da Vila, que vai trazer para a apresentação tradicionais composições, como "A Grande Família" e "Madalena", logo na abertura do show. Na segunda parte do evento, a banda toca o rock com a participação de Marcelo Ribeiro.

Gratuitas, as apresentações estão sendo feitas com repertório que passeia dos clássicos do samba - o ritmo do Brasil - até rocks emblemáticos.

Esse serviço cultural faz parte das ações contidas na Operação Verão da PM, que, além do reforço no policiamento, promove os shows itinerantes com a banda de música. A previsão é de que todo o litoral capixaba seja contemplado com essas apresentações que duram, em média, 3h.

SERVIÇO

Banda da PM com Dudu Nobre

Onde? Praia de Camburi, em frente ao Hotel Aruan, em Vitória

Quando? Neste domingo (14) a partir das 20h

Quanto?

Entrada franca