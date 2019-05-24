Em tempos de cortes na cultura, artistas recorrem ao crowdfunding

O Cine Teatro Ribalta apostou no financiamento coletivo para auxiliar nas despesas com as oficinas culturais oferecidas pelo espaço Crédito: Reprodução/Instagram @ribaltacineteatro

Financiamento coletivo, "vaquinha" online, crowdfunding... Não importa o nome, mas em épocas de crise econômica, cortes nas leis de incentivo governamental e empresas - como a Petrobras - retirando praticamente toda a verba de patrocínio, a classe artística descobriu uma saída para conseguir grana e tocar os seus projetos: criar campanhas de doações pela internet.

No Brasil, uma recente iniciativa chamou a atenção. Um dos maiores festivais de animação do mundo, o Anima Mundi, viu o patrocínio da Petrobras ser cancelado a menos de três meses do início do evento, marcado para julho. Precisando de R$ 400 mil para não ser cancelado, o festival abriu um financiamento coletivo pelo site Benfeitoria e já arrecadou cerca de R$ 104 mil. Ainda restam 34 dias para levantar todo o dinheiro necessário.

A economista Lara dos Anjos Alves, especialista em economia criativa e colaborativa, crê que o financiamento coletivo seja uma excelente saída para a classe cultural em tempos de cortes de verbas nas leis de incentivo. "É importante saber usar a ferramenta. Estamos vivendo em uma época em que há muita informação e várias causas de mobilização pública. Um financiamento de sucesso mostra o quanto o seu trabalho importa para seus seguidores", acredita.

Para quem deseja investir na empreitada, uma dica: é necessário que o projeto seja capaz de atrair doadores. Não adianta tentar financiar uma viagem que só vai beneficiar a você. "Não fazer um projeto muito longo é uma decisão acertada. No máximo 30 dias, pois é preciso fazer um acompanhamento diário, fidelizando os seguidores".

EXPERIÊNCIA QUE DEU CERTO

André Prando, cantor capixaba Crédito: Bernardo Firme/Divulgação

Em terras capixabas, o cantor André Prando é um caso de sucesso quando o assunto é vaquinha online. No final do ano passado, se cadastrou na plataforma Catarse - a mais usada pela classe artística - a fim de conseguir R$ 30 mil para a gravação de seu novo CD, "Disco Voador". "Conseguimos bater a meta e arrecadar 119% da verba pretendida. Não pedimos um valor muito alto, acho que isso atraiu mais gente para a nossa iniciativa", acredita.

O segredo do sucesso? Prando sabe a receita. "É preciso investir em algo que as pessoas se sintam presentes e saibam que vão contribuir para um bem comum. Estamos há nove anos na estrada e recebemos apoio de seguidores de todo o país", conta, dizendo que o artista precisa de tempo e dedicação para que a iniciativa dê certo. "Fiquei na internet durante os 60 dias que o financiamento estava valendo. Fizemos abordagens específicas com cada seguidor, respondendo dúvidas e explicando o projeto".

Uma das idealizadoras do recém-inaugurado centro cultural Cine Teatro Ribalta, em Jardim Camburi, Vitória, Roberta Portela também apostou no crowdfunding. Ela informa que usará o dinheiro arrecadado para cobrir os custos da vinda de professores e artistas que estão dando cursos no local. A plataforma optada foi a Kickante e a expectativa é que R$ 6 mil sejam captados. O espaço, além de cursos e oficinas, conta com exibições de filmes, peças de teatro e "contações" de histórias, entre outras opções.

"O fundo facilita o apoio de quem acredita em nosso projeto e quer ajudar de alguma forma. A internet e as redes sociais são os grandes aliados do artista, especialmente no contato com o público na hora da divulgação", acredita, dizendo que o financiamento coletivo não deve substituir a importância do apoio governamental nas ações culturais.

"As leis de incentivo precisam apoiar projetos que têm como norte a responsabilidade social. Atendemos muitas demandas de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Também investimos em ações sociais. Nada mais justo do que ter um aporte dessa instância", confirma.

RECOMPENSA

Antônio Vitor, psicólogo e agitador cultural que administra o projeto no Centro Cultural Eliziário Rangel Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Antônio Vitor, agitador cultural que administra o único teatro da Serra, o Centro Cultural Eliziário Rangel, lançou recentemente uma vaquinha virtual no site Catarse a fim de conseguir R$ 40 mil. O objetivo é comprar um sistema de iluminação para o teatro, que possui uma estrutura contemporânea. As doações continuam até 5 de junho.

"Nosso palco é mais próximo do público, o que possibilita uma maior interação entre o artista e e o espectador. A iluminação é ponto fundamental dessa química 'ator x plateia', pois o espetáculo pode ser melhor usufruído dessa forma", ressalta. Cada doação para o Centro é recompensada com um prêmio. "Se não conseguirmos todo o montante necessário, vamos devolver o dinheiro. O 'Luzes para o Eliziário' (título dado à iniciativa) é um manifesto político. Queremos chamar a atenção das autoridades para a necessidade de investir em cultura".

Antônio acha que a oportunidade também pode ser usada como uma forma de atrair a iniciativa privada para projetos culturais. "O empresário quer unir a sua marca a um projeto de repercussão na mídia. Portanto, o número de adesões que uma vaquinha online pode alcançar é um chamariz e tanto", afirma.

A economista Lara dos Anjos concorda com Antônio, afirmando que, além do potencial para seduzir empresários, um bom crowdfunding também se preocupa com as recompensas que os doadores devem receber. "O cantor André Prando, por exemplo, fez shows particulares para quem doasse mais. Isso atrai mais pessoas. É incrível ter o seu ídolo tocando para você. Faz com que você queira investir nele".

COM FAZER UM CROWDFUNDING

O esquema é simples. Por meio de plataformas colaborativas, os artistas - ou qualquer empreendedor - cadastra os projetos, dizendo o quanto precisa arrecadar e qual a data limite para alcançar a grana necessária (normalmente, 60 dias). Seus seguidores acessam o site e conhecem a iniciativa por meio de explicações em vídeo e texto.

Há duas duas modalidades de Crowdfunding: a "Tudo ou Nada" e a "Flexível". Na primeira, o criador escolhe a quantia mínima necessária para tocar seu projeto. Se esse valor não for arrecadado no tempo estipulado, o site devolve todo o dinheiro para os doadores e nenhuma taxa é cobrada.

Pela campanha "Flexível", mesmo que não seja arrecadado o mínimo pedido, ao fim do prazo, o dinheiro é entregue ao criador do projeto. São cobradas taxas, que variam de 5% a 10%, de acordo com cada plataforma.

A primeira campanha é recomendada para quem precisa de uma quantia mínima para investimento do projeto e a segunda para quem necessita de qualquer quantia para tocar a sua iniciativa.

OS SITES MAIS USADOS

Catarse – https://catarse.me/pt

Senso Incomum – https://www.sensoincomum.com.br/ (projetos sociais)

Queremos – https://www.queremos.com.br

Vakinha – https://www.vakinha.com.br/

Multidão – https://multidao.art.br/pt

MovereME – https://www.movere.me/

Incentivador – https://www.incentivador.com.br/

Benfeitoria – https://www.benfeitoria.com/

TIPOS DE CAMPANHAS

1. Doação (campanha sem recompensa)

A campanha por doação, também conhecida por ser sem recompensa, é mais realizada por instituições de caridade e outros grupos que apoiam causas assistencialistas.

2. Recompensa

O tipo mais comum de crowdfunding, onde os criadores do projeto oferecem uma recompensa aos doadores.

3. Equity Crowdfunding

Neste tipo de Crowdfunding, os contribuintes são vistos como investidores, em que o dinheiro é investido com o objetivo de se obter lucro com o projeto, principalmente em Startups.

4. Debt Crowdfunding

Este financiamento funciona como um tipo de "empréstimo", pois o valor da doação é devolvido depois de um tempo, com juros adicionado.