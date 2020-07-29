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Televisão

Em novo reality, noivos topam ficar nus na floresta, mesmo sem premiação

Mesmo sem premiação, noivos topam participar de novo programa do Multishow e internautas não perdoam

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 16:30
Imagem do programa Se Sobreviver, Case
Imagem do programa Se Sobreviver, Case Crédito: Divulgação/Multishow
Você e sua noiva ou o seu noivo ficariam completamente nus no meio do mato, expostos às câmeras para todo o Brasil, e sem ganhar nenhum prêmio? Essa é a pergunta que os internautas mais fizeram durante a estreia de Se Sobreviver, Case, novo reality do canal Multishow.
A proposta da atração é a de que casais devam ficar pelados durante 20 dias, enfrentando o frio, a chuva, as picadas de inseto e as privações da vida na floresta e, se sobreviverem a tudo isso juntos, provarão que conseguem encarar o matrimônio.
Quatro casais, que passarão por testes de resistência amorosa e emocional, se isolam em trecho da Mata Atlântica. O programa estreou nesta segunda-feira, 27. Os participantes estão em diversas etapas do relacionamento, mas todos pretendem se casar: Paula e Renato, Layra e Viviana, Sayuri e Wender e Vitória e Stefano toparam o desafio de se expor para todo o Brasil.
"O corpo já está tremendo, já está pulando. As mãos estão geladas, a gente não consegue se aquecer. Tá difícil", reclamam Layra e Viviana em um dos momentos do episódio de estreia de Se Sobreviver, Case.

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Muitos internautas não estavam acreditando que os casais estão se expondo sem nenhum prêmio em jogo. "Mentira?! Os casais ficam lá peladões passando frio tomando picada de mosquito no mamilo pra que então?", questionou uma espectadora. "Multishow, pode me chamar que aceito sem reclamar e faço valer", sinalizou outro.
Mas os internautas se divertiram com as situações extremas que os casais enfrentaram já no primeiro episódio e geraram diversos memes. Confira algumas postagens no Twitter:
Personalidades ironizaram o programa e, em uma ação do próprio Multishow, postaram fotos com seus parceiros, também pelados, nas redes sociais.

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