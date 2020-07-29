Em novo reality, noivos topam ficar nus na floresta, mesmo sem premiação

Imagem do programa Se Sobreviver, Case Crédito: Divulgação/Multishow

Você e sua noiva ou o seu noivo ficariam completamente nus no meio do mato, expostos às câmeras para todo o Brasil, e sem ganhar nenhum prêmio? Essa é a pergunta que os internautas mais fizeram durante a estreia de Se Sobreviver, Case, novo reality do canal Multishow.

A proposta da atração é a de que casais devam ficar pelados durante 20 dias, enfrentando o frio, a chuva, as picadas de inseto e as privações da vida na floresta e, se sobreviverem a tudo isso juntos, provarão que conseguem encarar o matrimônio.

Quatro casais, que passarão por testes de resistência amorosa e emocional, se isolam em trecho da Mata Atlântica. O programa estreou nesta segunda-feira, 27. Os participantes estão em diversas etapas do relacionamento, mas todos pretendem se casar: Paula e Renato, Layra e Viviana, Sayuri e Wender e Vitória e Stefano toparam o desafio de se expor para todo o Brasil.

"O corpo já está tremendo, já está pulando. As mãos estão geladas, a gente não consegue se aquecer. Tá difícil", reclamam Layra e Viviana em um dos momentos do episódio de estreia de Se Sobreviver, Case.

você teria ciúme de seu mozão dormisse de conchinha com outra pessoa pra matar o frio??! ? o Wender não! #SeSobreviverCase tá rolando na TV! ? pic.twitter.com/wBxI39q2VT — Multishow em ? (@multishow) July 29, 2020

Muitos internautas não estavam acreditando que os casais estão se expondo sem nenhum prêmio em jogo. "Mentira?! Os casais ficam lá peladões passando frio tomando picada de mosquito no mamilo pra que então?", questionou uma espectadora. "Multishow, pode me chamar que aceito sem reclamar e faço valer", sinalizou outro.

Não quer mídia? Eu quero @multishow, pode me chamar que aceito sem reclamar e faço valer. #SeSobreviverCase pic.twitter.com/IUjBPT0tG7 — Adriel Marques (em ?) (@adrieltmarques) July 29, 2020

Mas os internautas se divertiram com as situações extremas que os casais enfrentaram já no primeiro episódio e geraram diversos memes. Confira algumas postagens no Twitter:

assistindo 40 minutos de vídeo aula // eu assistindo o novo reality do @multishow #SeSobreviverCase pic.twitter.com/MUd0SPglfq — Deprê (@universitariaOF) July 28, 2020

Não faz o menor sentido pra mim ficar no meio da mata atlântica pelado, passando fome, frio, sendo devorado por mosquito, pra descobrir se tá pronto pra casar. Não tem nem premiação, cara. #SeSobreviverCase — Mimika (@michelle_straub) July 29, 2020