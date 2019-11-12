Em crise, Museu de Arte do Rio dá aviso prévio a todos os funcionários

O Museu de Arte do Rio (MAR) Crédito: Divulgação

Os funcionários do Museu de Arte do Rio, o Mar, foram informados que a partir desta segunda-feira (11) estão cumprindo aviso prévio. O plano de demissões pode atingir todos os empregados, mas há possibilidade de reversão desse quadro se a prefeitura efetuar os pagamentos atrasados.

Embora as exposições e os programas educativos sejam mantidos por recursos de captação e leis de incentivo fiscal, a folha de pagamento de funcionários é paga com verba da prefeitura, que não faz os repasses desde setembro ao Instituto Odeon, organização social que administra o museu há sete anos.

No fim da semana passada, o diretor cultural do MAR disse que estava deixando o cargo. Salles deixou o museu após críticas à Prefeitura do Rio, a quem atribuiu um "profundo desmantelamento de aparatos culturais e artísticos".

Inaugurado pelo então prefeito Eduardo Paes em 2013, como parte do processo de revitalização da zona portuária da capital fluminense, o museu é alvo de disputa entre o prefeito Marcelo Crivella (PRB) e a Fundação Roberto Marinho, parceira de Paes na construção do museu.

Na última sexta (8), o Instituto Odeon enviou um ofício à Secretaria Municipal de Cultura da cidade informando que iniciaria, nesta segunda, as ações de desmobilização, "inclusive procedendo com o aviso prévio de seus funcionários, para a proteção dos direitos trabalhistas dos mesmos", informou a assessoria de imprensa da instituição.