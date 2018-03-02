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Cinema

Em Cartaz: 'Trama Fantasma' é o queridinho do Braz

Filme teve seis indicações ao Oscar 2018

Publicado em 01 de Março de 2018 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 21:39
Rafael Braz traz sua opinião sobre "Trama Fantasma", a última estréia antes do Oscar. O filme traz a história de um grande nome da alta costura e desbrava seu processo criativo. Confira vídeo:

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