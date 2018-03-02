Em Cartaz: 'Trama Fantasma' é o queridinho do Braz

Rafael Braz traz sua opinião sobre "Trama Fantasma", a última estréia antes do Oscar. O filme traz a história de um grande nome da alta costura e desbrava seu processo criativo. Confira vídeo:
Publicado em 01 de Março de 2018 às 21:39
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