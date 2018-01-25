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Cinema

Em Cartaz: 'The Post - A Guerra Secreta'

Filme de Steven Spielberg, indicado ao Oscar 2018, chega aos cinemas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 17:31

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 17:31

Rafael Braz traz sua opinião sobre a estreia da semana "The Post - A Guerra Secreta", que é um dos indicados ao Oscar 2018. Filme traz a história do jornal Washington Post expondo o governo americano durante a guerra do Vietnã. Confira o vídeo:
> Saiba tudo sobre o Oscar 2018
 

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