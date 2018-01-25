Em Cartaz: 'The Post - A Guerra Secreta'

Rafael Braz traz sua opinião sobre a estreia da semana "The Post - A Guerra Secreta", que é um dos indicados ao Oscar 2018. Filme traz a história do jornal Washington Post expondo o governo americano durante a guerra do Vietnã. Confira o vídeo:
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