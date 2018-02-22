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Cinema

Em Cartaz: 'Eu, Tonya' veja a opinião de Rafael Braz

Filme tem três indicações ao Oscar 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 14:01

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 14:01

Rafael Braz fala sobre "Eu, Tonya", que estreia nesta quinta (22). O filme traz uma história real da patinadora de gelo estadunidense Tonya Harding, uma prova de que a realidade pode ser muito mais absurda do que a ficção. Confira:

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