Em Cartaz: 'Eu, Tonya' veja a opinião de Rafael Braz

Rafael Braz fala sobre "Eu, Tonya", que estreia nesta quinta (22). O filme traz uma história real da patinadora de gelo estadunidense Tonya Harding, uma prova de que a realidade pode ser muito mais absurda do que a ficção. Confira:
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