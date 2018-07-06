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Elvis Costello cancela turnê europeia após cirurgia para remover tumor

Músico britânico de 63 anos disse precisar de mais tempo para se recuperar

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 18:56
O músico Elvis Costello Crédito: Divulgação
O músico Elvis Costello cancelou o resto da sua turnê europeia de verão depois de se submeter a uma cirurgia para retirar um tumor canceroso "pequeno mas muito agressivo".
O cantor e compositor pós-punk disse que precisa de tempo para se recuperar após a intervenção.
O músico de 63 anos emitiu uma nota nesta sexta-feira, 6, dizendo que inicialmente pensou que voltaria logo aos palcos, mas percebeu que precisava de mais descanso. Ele disse "dessa forma, devo de maneira relutante cancelar todas as datas dessa turnê".
Ele prometeu voltar "na primeira oportunidade".
Os shows cancelados seriam na Grã-Bretanha, Croácia, Áustria, Noruega e Suécia.
Costello, cujos hits incluem Alison e Oliver's Army, alertou os homens para irem aos seus médicos em casos de sintomas incomuns. Fonte: Associated Press

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