Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após quase 20 anos

Elenco original de 'Barrados no Baile' pode se reunir em remake

Sucesso dos anos 1990, produção acompanhava grupo de amigos

Publicado em 

01 fev 2019 às 21:07

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 21:07

A série "Barrados no Baile" estourou entre os jovens Crédito: Fox/ Divulgação
Após rumores e até um spin-off, a série adolescente "Barrados no Baile", que fez sucesso nos anos 1990, pode retornar às telinhas e com parte de seu elenco original. A informação é do site americano Deadline e vem meses depois de a atriz Tori Spelling, 45, postar nas redes sociais sobre o possível retorno.
O novo projeto, que ainda não tem rede de transmissão ou data de lançamento definidos terá de volta, além de Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris do elenco original. Já os escritores e produtores seriam os mesmos do spin-off "90210", lançado pela CW entre 2008 a 2013. 
Os rumores de uma nova produção começaram em março do ano passado, quando Spelling postou em suas redes sociais fotos com a hashtag #donnaandkelly, se referindo aos personagens dela e da colega Jennie Garth na série. Em dezembro, ela fez um novo post no Instagram ao lado de Garth com a Hashtag #90210. 
A série original, que nos Estados Unidos era chamada "Beverly Hills, 90210", foi de 1990 ao ano 2000, mostrando a vida de um grupo de jovens, desde o ensino médio até a vida adulta. A produção levou a criação da colega "Melrose Place" (1992-1999) e, depois de encerrada, ao spin-off "90210".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados