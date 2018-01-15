Elenco de Hair faz pocket show em Vitória

Elenco capixaba do musical "Hair" Crédito: Gustavo Forattini/Divulgação

Parte do elenco do musical Hair - Um Sonho de Liberdade vai realizar um pocket show no próximo dia 19, no Doca 183, no Centro de Vitória. A apresentação integra a programação do evento Verão Hippie, que, em clima de contracultura, vai unir música, literatura, gastronomia e moda autoral na Gama Rosa.

Acompanhados da Banda Hair, formada pelos músicos Vandaluz Júnior (piano e teclado), Júnior Toniato (bateria), Caio Matos (contrabaixo elétrico) e Ique Pellizer (guitarra), o elenco promete um desfile de clássicos da emblemática trilha sonora do musical. No set list, canções como 'Aquarius', Manchester England' e 'I Got Life', Ain't Got No e Good Morning Starshine.

Estão confirmados no pocket show os atores e cantores Elaine Rowena, Angelo Jantorno, Karla Skarine, Derick Silveira, Jess Dionísio, Daria Obraztcova, Rita Augusto, Rodrigo Barcelos, Rodrigo Lacerda, Lilo Vizion, Jéssica Couto, Mfive, Jeniffer Ayres, Di Morais, Daniel Berbeth e Patrícia Eugênio.

O ESPETÁCULO

Sucesso de público e de crítica, o musical Hair - Um Sonho de Liberdade voltará ainda no primeiro semestre deste ano aos palcos capixabas. O espetáculo foi montado pela primeira vez, em 45 anos, no Espírito Santo, pelo Grupo Vocal da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES).

A história gira em torno de um rapaz que é recrutado para guerra, conhece hippies, que lhe apresentam conceitos nada convencionais sobre comportamento e sociedade. O espetáculo é a favor da vida, da liberdade sexual, da diversidade, da paz, do amor. Um basta a preconceitos, racismo, intolerâncias, hipocrisia, falta de noção, ignorância.

Dirigido por Elaine Rowena e Angelo Jantorno, o musical reuniu no palco 18 solistas, 32 pessoas no coro, 16 bailarinos e quatro pessoas de circo e foi visto, em quatro sessões, por um público superior a duas mil pessoas.

SERVIÇO

Verão Hippie  Pocket Show Grupo Hair

Quando: 19/01, a partir das 18 h

Onde: Doca 183 (Rua Gama Rosa, 183, Centro  Vitória)

Ingressos: R$ 20

Classificação livre