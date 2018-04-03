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Sertanejo

Edson e Hudson rompem fase 'mais moderna' da carreira

Além da música, cenário também mudou com a chegada de 'Eu e Você de Novo'

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 17:12
Edson e Hudson Crédito: Erick Oelk
Hudson, dupla de Edson, é firme em dizer que os sertanejos estão sempre se modernizando. Eu e Você de Novo, novo CD/DVD da dupla, marca uma verdadeira reviravolta nesse sentido.
Gravado ao vivo em Goiânia, o show teve cenário visual reprogramado, com muita iluminação e elementos visuais mais refinados, mais classudo, como classifica Edson em entrevista ao C2.
Estamos trazendo tudo novo: show, apresentação, música. O cenário está um pouco intimista e moderno, conta. Estamos sempre nos modernizando, porque não temos problema em envelhecer. O nosso som é que tem que estar sempre tocando. Mas tudo isso sem perder a nossa essência, senão vamos fazer o que os outros estão fazendo, e não o que nós fazemos, completa Edson.
CONVIDADOS
 
Com o show já na estrada, o sertanejo comemora o sucesso de algumas faixas novas. A música com o Luan (Santana) já está entre as 15 mais tocadas nas rádios, comemora.
Para ele, a hora é de curtir e trabalhar o DVD  novas canções só em 2019. Edson conta que a dupla prefere trabalhar bastante com todas as músicas antes de apostar em novos sucessos.
Quanto mais gente ouvir nossa música, melhor. Gostamos de explorar ao máximo cada material que produzimos, afirma.
A dupla atualmente mora em São Paulo, mas justifica a escolha por Goiânia para a gravação. Tudo na nossa carreira aconteceu lá. Foi lá que a gente começou a fazer show pela primeira vez. Acho que esse álbum é como se fosse um muito obrigado.
Outra novidade no DVD é a maior presença de guitarras nas músicas. Às vezes são detalhes que vão dando um novo ar. Até porque, se não existisse o clássico, não existiria o moderno e vice-versa, reflete.
O Espírito Santo, segundo Edson, tem um lugar especial no coração da dupla. Ele conta que sempre foram muito bem recebidos em solo capixaba e, além disso, o público sempre canta e encanta. Edson adianta: Este ano devemos ir ao Espírito Santo já levando música nova, show novo, cenário... Tudo repaginado, exclama.
 
O ÁLBUM
"Eu e Você de Novo" foi gravado no Jaó Music Hall, em Goiânia, e Edson e Hudson aproveitaram a ocasião para contar um pouco da trajetória musical que reúne seus sucessos desde 2001, ano em que definitivamente se posicionaram no mercado. O repertório deu espaço para novas composições e três duetos inéditos.
Com a produção e direção musical de Ricardo Gama e Santiago Ferraz, o DVD conta com 25 faixas que reúnem músicas consagradas da dupla, como Azul, Galera Coração, Rabo de Saia, Me Bate, Me Xinga, Ciúme Exagerado e Festa Louca. Eu e Você de Novo traz ainda duetos inéditos dos irmãos Cadorini; a participação de Jorge e Mateus nas faixas Esqueça Que Eu Te Amo e Deixa Eu Te Amar; Luan Santana em Foi Deus, um dos grandes hits do álbum; e Lauana Prado, interpretando Quando Me Beija.
Edson e Hudson Crédito: Thiago Duran

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