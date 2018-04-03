Edson e Hudson rompem fase 'mais moderna' da carreira

Hudson, dupla de Edson, é firme em dizer que os sertanejos estão sempre se modernizando. Eu e Você de Novo, novo CD/DVD da dupla, marca uma verdadeira reviravolta nesse sentido.
Gravado ao vivo em Goiânia, o show teve cenário visual reprogramado, com muita iluminação e elementos visuais mais refinados, mais classudo, como classifica Edson em entrevista ao C2.
Estamos trazendo tudo novo: show, apresentação, música. O cenário está um pouco intimista e moderno, conta. Estamos sempre nos modernizando, porque não temos problema em envelhecer. O nosso som é que tem que estar sempre tocando. Mas tudo isso sem perder a nossa essência, senão vamos fazer o que os outros estão fazendo, e não o que nós fazemos, completa Edson.
CONVIDADOS
Com o show já na estrada, o sertanejo comemora o sucesso de algumas faixas novas. A música com o Luan (Santana) já está entre as 15 mais tocadas nas rádios, comemora.
Para ele, a hora é de curtir e trabalhar o DVD novas canções só em 2019. Edson conta que a dupla prefere trabalhar bastante com todas as músicas antes de apostar em novos sucessos.
Quanto mais gente ouvir nossa música, melhor. Gostamos de explorar ao máximo cada material que produzimos, afirma.
A dupla atualmente mora em São Paulo, mas justifica a escolha por Goiânia para a gravação. Tudo na nossa carreira aconteceu lá. Foi lá que a gente começou a fazer show pela primeira vez. Acho que esse álbum é como se fosse um muito obrigado.
Outra novidade no DVD é a maior presença de guitarras nas músicas. Às vezes são detalhes que vão dando um novo ar. Até porque, se não existisse o clássico, não existiria o moderno e vice-versa, reflete.
O Espírito Santo, segundo Edson, tem um lugar especial no coração da dupla. Ele conta que sempre foram muito bem recebidos em solo capixaba e, além disso, o público sempre canta e encanta. Edson adianta: Este ano devemos ir ao Espírito Santo já levando música nova, show novo, cenário... Tudo repaginado, exclama.
O ÁLBUM
"Eu e Você de Novo" foi gravado no Jaó Music Hall, em Goiânia, e Edson e Hudson aproveitaram a ocasião para contar um pouco da trajetória musical que reúne seus sucessos desde 2001, ano em que definitivamente se posicionaram no mercado. O repertório deu espaço para novas composições e três duetos inéditos.
Com a produção e direção musical de Ricardo Gama e Santiago Ferraz, o DVD conta com 25 faixas que reúnem músicas consagradas da dupla, como Azul, Galera Coração, Rabo de Saia, Me Bate, Me Xinga, Ciúme Exagerado e Festa Louca. Eu e Você de Novo traz ainda duetos inéditos dos irmãos Cadorini; a participação de Jorge e Mateus nas faixas Esqueça Que Eu Te Amo e Deixa Eu Te Amar; Luan Santana em Foi Deus, um dos grandes hits do álbum; e Lauana Prado, interpretando Quando Me Beija.