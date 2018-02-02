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MÚSICA

Eddie Vedder anuncia seu terceiro show solo em São Paulo

Músico se apresenta de 28 a 30 de março, no Citibank Hall
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 22:37

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 22:37

Eddie Vedder, vocalista do Peral Jam Crédito: Danny Clinch / Divulgação - T4F
Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, fará um terceiro show solo em São Paulo. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, 1°. O músico se apresenta no dia 30 de março no Citibank Hall. As outras apresentações estão marcadas para o mesmo local nos dias 28 e 29 de março.
Os ingressos para o show extra ainda não estão à venda, mas devem custar entre R$ 150 e R$ 880, mesmo valor das outras apresentações solo. Para as duas primeiras performances, as entradas estão esgotadas.
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Eddie Vedder também toca em São Paulo com o Pearl Jam. O show será realizado em 24 de março no Festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos. Os ingressos estão disponíveis no site do festival.

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