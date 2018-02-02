Eddie Vedder anuncia seu terceiro show solo em São Paulo

Eddie Vedder, vocalista do Peral Jam Crédito: Danny Clinch / Divulgação - T4F

Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, fará um terceiro show solo em São Paulo. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, 1°. O músico se apresenta no dia 30 de março no Citibank Hall. As outras apresentações estão marcadas para o mesmo local nos dias 28 e 29 de março.

Os ingressos para o show extra ainda não estão à venda, mas devem custar entre R$ 150 e R$ 880, mesmo valor das outras apresentações solo. Para as duas primeiras performances, as entradas estão esgotadas.