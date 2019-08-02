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MÚSICA

Ed Sheeran alcança a marca da turnê mais lucrativa da história

Com um show em Hannover, na Alemanha, nesta sexta-feira, 2, artista passa turnê do U2 em 2011

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 14:43

Publicado em 

02 ago 2019 às 14:43
O cantor Ed Sheeran Crédito: Lead Shot
A Divide Tour de Ed Sheeran tem lugar reservado em livros de recordes. Segundo a Pollstar, o músico britânico de 28 anos vai conquistar a marca de turnê mais lucrativa da história nesta sexta-feira, 2, com um show em Hannover, na Alemanha.
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A previsão é que a arrecadação total de US$ 736,7 milhões bata o recorde anterior, de US$ 735,6 milhões, alcançado pelo U2 em 2011. "Demais", foi o comentário de Sheeran em comunicado sobre o feito.
A Divide Tour começou em 16 de março de 2017 e deve acabar no dia 26 de agosto de 2019. São 893 dias, superando os 760 que o U2 passou na estrada.
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Sheeran bateu o recorde de audiência com 7,3 milhões no dia 24 de maio, na França. O cantor e compositor britânico lançou o disco No.6 Collaborations Project em julho, com colaborações de Justin Bieber, Stormzy, Eminem, 50 Cent, Bruno Mars e Travis Scott. Fonte: Associated Press.

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