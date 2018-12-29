BALADA

Duplas sertanejas agitam a sexta-feira. Confira a agenda cultural

O ano está acabando mas a badalação não. A última sexta-feira de 2018 promete muita festa

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 21:32

Redação de A Gazeta

SHOW
Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraisa
As duplas Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraisa fazem show hoje no projeto The Best Summer of Your Life. A partir das 22h. Multiplace Mais. Rua Iriri, Quadra A, lote 9, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 120 (1º lote/front stage/meia); R$ 1.700 (1º lote/camarote/meia).
A dupla Zé Neto e Cristiano será uma das atrações em Guarapari Crédito: Divulgação
PARA OUVIR
Zé Lopes
Com o show Happy New Year. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: pelo telefone (27) 99502-0244.
Som Retrô
Salsa, merengue e bolero. Às 20h. Rosa Náutica Restaurante. Avenida Ipiranga, 56, Morada Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99927-8344.
Carol & Priscila
Sertanejo. Às 18h30. Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Avenida Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: pelo telefone (27) 3019-6336.
FESTIVAL
Réveillon Buraco do Tatu
Com as bandas Tribo de Jah, Alcalyno, Trio Clandestino, DJ Chu Selecta (RJ). Às 22h. Entrada: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). No Buraco do Tatu. Rua Ítalo Vasconcelos, 49, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Informações: (27) 99651-3126.
Festival de Verão de Guriri
Com as atrações Luau da Ilha com Ponto de Equilíbrio, Roney Mattos e Circulado de Fulô. Às 22h. Ingressos: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Lá Rustic Music Hall. Rua Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus.
Banda carioca de reggae Ponto de Equilíbrio Crédito: Renan Yudi
BALADA
Casa de Bamba
Grito de Carnaval com Xabadá. Às 18h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
Barrerito Chopperia
Com a dupla Rian & Rodrigo. Às 19h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Casa da Gruta
Baile do Dorly. Às 20h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99766-0667.
Bolt
Buzzzina Retrospectiva. Às 23h. Entrada: R$ 10 (lista/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Com as bandas Piece Of Maiden e Hellroute. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: pelo telefone (27) 99944-1204.
Moke Beach House
After Beach, com Volkoder, Jess, Catrinck, Nith e Cael. Às 22h. R. Castelo, 18, Ipiranga, Guarapari. Entrada: de R$ 25 (pista/ meia) a R$ 160 (backstage/ inteira). Informações: pelo telefone (27) 99730-4903.
Spellunca Music House
The Jack e Fabio Barbirato. Às 21h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
Berlin Room
Leandro Rallo. Às 23h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (lista até 0h30); R$ 50 (sem nome ou após 0h30). Informações: pelo telefone (27) 2142-4206.
Cafe de La Musique
Inauguração da Temporada de Verão, com Cat Dealers (RJ), Evokings (RJ) e Beowulf (RJ). Às 15h. Entrada: R$ 200 (meia); R$ 400 (inteira). Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari.
A dupla de DJs Cat Dealers Crédito: Facebook/CatDealers
Fluente
Funk-a-Holic. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (na portaria). Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
Freaky Friday. Às 22h. Entrada: R$ 2 (lista/ 100 primeiros); R$ 10 (lista/ após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Thale Beach
Devochka, Brunelli, Gus n Kill, Jess Benevides e Thiago C. Às 12h. Entrada: R$ 50. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Informações: pelo telefone (27) 99276-2942.
Correria Music Bar
Reggae Night 6ª Edição, com Raiz da Mata e Jahfreeca. Às 22h. Entrada: gratuita (até 0h); R$ 15 (após 0h). Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Motor Rockers
Espírito Rock com Gustavo Macacko. Às 19h. Couvert: R$ 15. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3029-1233.
Wanted Pub
Toca o berrante, aê! com Felipe Ribeiro e Higino & Gabriel. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: pelo telefone (27) 99824-0486.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Glauco, Léo Lima e Luuh. Às 21h. Entrada: R$ 20. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.

