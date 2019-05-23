Dupla Las Forasteras retorna ao ES após rodar parte do país

Las Forasteras tem apresentação no Espírito Santo Crédito: Mi Fratelli/Divulgação

Las Forasteras está de volta ao Espírito Santo para uma nova leva de apresentações. Depois de rodar 150 casas de shows, em 50 cidades e nove estados, a portuguesa Maria Salvação, 37 anos, e a brasileira Mila Tiso, 35 anos, estão com sete shows marcados para a Grande Vitória. O primeiro acontece nesta quinta-feira (23), na Casa de Bamba, no Centro de Vitória. A duplaestá de volta ao Espírito Santo para uma nova leva de apresentações. Depois de rodar 150 casas de shows, em 50 cidades e nove estados, a portuguesa, 37 anos, e a brasileira, 35 anos, estão com setemarcados para a. O primeiro acontece nesta quinta-feira (23), na Casa de Bamba, no Centro de Vitória.

Essa é a quinta passagem do duo pelo Estado em um ano. A parceria começou em 2012, quando elas se conheceram em um bairro boêmio de Lisboa, em Portugal. Maria tocava em uma banda de rock e Mila em outra, de bossa nova e samba, a partir daí surgiu uma amizade e as duas decidiram tocar juntas nas ruas da capital portuguesa.

Depois de rodar países europeus, elas acabaram vindo para o Brasil, onde suas famílias moram. A da Mila é de Alfenas, Minas Gerais, e a de Maria mora no Recife, em Pernambuco.

“O Brasil é enorme e paradisíaco. Nós queremos ir a esses lugares e acabamos fechando shows e temos uma desculpa para passar nesses lugares. O fato de conhecermos novas culturas e novos lugares nos move, isso também influencia na música que produzimos e tocamos”, conta Mila ao Gazeta Online. Elas estão trabalhando em um álbum autoral e esperam lançá-lo até o final do ano.

Nesses sete anos de estrada, elas desenvolveram estratégias para não passarem perrengues. Não viajam por muitos quilômetros e tentam sempre ter o contato de um conhecido na cidade onde vão fazer parada.

TURNÊ CAPIXABA

A nova passagem pelo Espírito Santo será breve. As apresentações na Grande Vitória começam nesta quinta-feira (23) e vão até o dia 31 de maio. Nesse tempo, elas têm shows marcados em sete lugares. Antes de vir para a Capital, a dupla passou por Linhares e ainda espera passar em Anchieta.

Com mais cidades visitadas do que muitos capixabas, Maria e Mila já conheceram e se apresentaram em pelo menos nove municípios, entre eles Vitória, Vila Velha, Serra, Domingos Martins, Santa Teresa, Colatina, Baixo Guandu, Linhares e São Mateus.

“Sinto que é muito fácil trabalhar no Espírito Santo. É mais fácil negociar. Adoramos Santa Teresa e Domingos Martins. Linhares sempre nos recebe muito bem. A natureza do Estado é muito bonita. Uma das coisas legais de estar na estrada é a estrada. As montanhas pelas quais passamos no caminho são maravilhosas. Sempre tiro foto. Sentimos uma energia diferente aqui. Somos muito bem recebidas e, por isso, sempre voltamos”, conta Mila. Com novos planos e rotas em mente, a dupla conta que não sabe quando voltará ao Espírito Santo.

Mila Tizo e Maria Salvação formam banda Las Forasteras e se apresentam no ES Crédito: Las Forasteras/ Divulgação

HISTÓRIA

Na época de formação da banda, Mila terminava a graduação em Design e Maria já atuava na área de Marketing. Apesar de terem seguido rumos diferentes, os aprendizados ainda são válidos. Hoje, Maria cuida da parte empresarial e Mila da imagem.

“Nesse tempo nós vimos que é possível fazer o que fazemos. Foi muito importante sair da zona de conforto, entrar em contato com outras bandas, com outros músicos. Sempre viajamos com lugares certos para tocar”, explica Maria, que afirma não se arrepender da mudança de vida.

Para os próximos dois anos, elas pretendem conhecer mais cinco Estados brasileiros, chegar ao Uruguai e à Argentina e voltar para a Europa, para apresentações em Portugal e na Espanha. Las Forasteras ainda receberam convites para tocar nos Estados Unidos e México.

“Daqui, vamos para Minas Gerais, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, Centro-Oeste e queremos fazer, até o final do ano, toda a região Sul e ir para a Argentina e Uruguai.”

SERVIÇO

"Las Forasteras"

Casa de Bamba

Quando: quinta-feira (23) às 20h30

Endereço: rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Couvert : R$ 10





QG 21 Steak & Beer

Quando: sexta-feira (24)

Endereço: Rua Ceará, Praia da Costa, Vila Velha

Couvert: R$ 4





Mesk Beef & Beer

Quando: sábado (25)

Endereço: R. João da Cruz, 174 - Praia do Canto, Vitória

Couvert: R$ 7





Silva's Restaurante

Quando: sábado (25)

Onde: Avenida Vitória, Praia de Carapebus, Serra

Couvert: R$ 5





Pub 426

Quando: quarta-feira (29)

Onde: Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto





Mad Rocks

Quando: quinta-feira (30)

Onde: rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra

Couvert: R$ 7





Hood Tap Bar

Quando: sexta-feira (31)

Onde: Rua José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita.