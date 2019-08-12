Duda Beat confirma apresentação no Viradão Vitória 2019

Duda Beat se apresenta no dia 28 de setembro no Viradão Vitória Crédito: Fernando Tomaz

Duda Beat é a primeiro nome que aparece para Ela tem encantado o país com sua mistura de brega, manguebeat e pop, é sucesso nas redes e tem shows concorridos. Agora, Vitória receberá uma apresentação sua. Dona dos hits "Bixinho" e "Bolo de Rolo", a pernambucanaé a primeiro nome que aparece para compor o Viradão Vitória de 2019

Conhecida como "rainha da sofrência pop", a artista de 31 anos confirmou o show através de seus perfis oficiais nas redes sociais. Duda subirá ao palco no dia 28 de setembro, o primeiro do Viradão.

Além de Duda Beat, os grupos Liniker e os Caramelows, Dead Fish e Baiana System também têm sido especulados para apresentações no Viradão. No entanto, ainda não há a confirmação de nenhum destes shows. Procurada, a Prefeitura de Vitória respondeu por meio da assessoria que dará mais informações apenas na coletiva que acontece nesta semana.

Instagram oficial de Duda Beat tem data prevista para show no Viradão Vitória 2019 Crédito: Reprodução



