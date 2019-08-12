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Viradão

Duda Beat confirma apresentação no Viradão Vitória 2019

Cantora pernambucana confirmou o show em seu perfil oficial; Segundo a Prefeitura de Vitória, somente na quarta (14), haverá mais informações oficiais

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 09:56

Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

12 ago 2019 às 09:56
Duda Beat se apresenta no dia 28 de setembro no Viradão Vitória Crédito: Fernando Tomaz
Ela tem encantado o país com sua mistura de brega, manguebeat e pop, é sucesso nas redes e tem shows concorridos. Agora, Vitória receberá uma apresentação sua. Dona dos hits "Bixinho" e "Bolo de Rolo", a pernambucana Duda Beat é a primeiro nome que aparece para compor o Viradão Vitória de 2019.
Conhecida como "rainha da sofrência pop", a artista de 31 anos confirmou o show através de seus perfis oficiais nas redes sociais. Duda subirá ao palco no dia 28 de setembro, o primeiro do Viradão.

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Além de Duda Beat, os grupos Liniker e os Caramelows, Dead Fish e Baiana System também têm sido especulados para apresentações no Viradão. No entanto, ainda não há a confirmação de nenhum destes shows. Procurada, a Prefeitura de Vitória respondeu por meio da assessoria que dará mais informações apenas na coletiva que acontece nesta semana.
> Viradão Vitória bate recorde de inscrições de artistas na edição 2019
Instagram oficial de Duda Beat tem data prevista para show no Viradão Vitória 2019 Crédito: Reprodução
 
O Viradão Vitória 2019 acontece nos dias 28 e 29 de setembro, no corredor cultural do Centro Histórico. Durante 26 horas, o evento tem a proposta de democratizar a produção cultural de Vitória com uma programação gratuita e uma série de atrações nas áreas do teatro, da dança, da música, do cinema, entre outras linguagens.

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