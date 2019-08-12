Duda Beat confirma apresentação no Viradão Vitória 2019

Além de Duda Beat, os grupos Liniker e os Caramelows, Dead Fish e Baiana System também têm sido especulados para apresentações no Viradão. No entanto, ainda não há a confirmação de nenhum destes shows. Procurada, a Prefeitura de Vitória respondeu por meio da assessoria que dará mais informações apenas na coletiva que acontece nesta semana.