Drake supera Elvis Presley com mais hits no top 10 da Billboard

Drake superou Elvis Presley e emplacou seu 26º hit na parada de sucessos da Billboard com a música Yes Indeed. O rapper canadense se torna o quarto artista solo masculino com o maior número de singles entre os dez primeiros, ficando atrás apenas de Michael Jackson, Stevie Wonder e Elton John.
Confira a lista completa:
1 - Michael Jackson - 29 músicas
2 - Stevie Wonder - 28 músicas
3 - Elton John - 27 músicas
4 - Drake - 26 músicas
5 - Elvis Presley - 25 músicas
6 - Paul McCartney - 23 músicas
7 - JAY-Z - 21 músicas