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MÚSICA

Drake supera Elvis Presley com mais hits no top 10 da Billboard

Com 25 hits, rapper fica em 4º lugar na história da música

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 22:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 22:44
Drake no clipe de Hotline Bling Crédito: Divulgação
Drake superou Elvis Presley e emplacou seu 26º hit na parada de sucessos da Billboard com a música Yes Indeed. O rapper canadense se torna o quarto artista solo masculino com o maior número de singles entre os dez primeiros, ficando atrás apenas de Michael Jackson, Stevie Wonder e Elton John.
Confira a lista completa:
1 - Michael Jackson - 29 músicas
2 - Stevie Wonder - 28 músicas
3 - Elton John - 27 músicas
4 - Drake - 26 músicas
5 - Elvis Presley - 25 músicas
6 - Paul McCartney - 23 músicas
7 - JAY-Z - 21 músicas

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