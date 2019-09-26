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Música

Drake lança álbum surpresa com participação de Beyoncé

O álbum reúne com 17 faixas, o disco reúne gravações antigas e músicas inéditas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:51

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:51

Drake lança álbum surpresa com participação de Beyoncé Crédito: Divulgação
O cantor Drake, 32, lançou na madrugada desta sexta-feira (2) seu mais novo álbum, "Care Package". Com 17 faixas, o disco reúne gravações antigas e músicas inéditas.
"O álbum junta alguns dos nossos momentos mais legais em um único lugar", disse Drake ao fazer o anúncio do CD através do Instagram.
O álbum traz parcerias com J. Cole, Rick Ross, James Fauntleroy e, embora não tenha sido citada explicitamente, com Beyoncé, que empresta a voz ao refrão de "Can I".
Inclusive, na faixa "Girls Love Beyoncé", ela também é homenageada quando James Fauntleroy canta trechos de "Say My Name", música do grupo Destiny's Child, do qual Beyoncé participou.
Alguns especulam ainda que a faixa "Days In The East", de 2014, seja sobre a cantora Rihanna. Nela, o rapper canta "Por que você continua me perguntando sobre ela?/ Ela não está aqui agora, ela não está aqui agora / Por que eu sou o único que você quer que entre no drama?". 
Drake se apresenta neste domingo (4) no OVO Festival, em Toronto, no Canadá, que é sua cidade natal. 

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