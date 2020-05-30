Donos do hit Lençol Dobrado, João Gustavo e Murilo fazem live

Certamente, nos últimos anos, você já ouviu Lençol Dobrado, grande sucesso da dupla João Gustavo & Murilo, seja na rádio, em festas ou em sua plataforma preferida. A música, em parceria com o produtor Dudu Borges, desbancou Marília Mendonça e foi a faixa com mais plays no Spotify e no Deezer em 2019, ecoando ao mundo o talento dos jovens sul-mato-grossenses.
Neste sábado (30), João Gustavo e Murilo atendem aos inúmeros pedidos dos fãs, em suas redes sociais, e realizam um mega show virtual. O encontro online acontecerá às 21h, no canal oficial da dupla no YouTube. Com um setlist repleto de músicas para animar o sábado da galera, a dupla se prepara para uma superlive intitulada Mais Feliz da Rua, nome este dedicado ao single de trabalho dos cantores.
A apresentação traz assinatura, na concepção e direção, da renomada e conceituada Dut's Entretenimento. O comando musical tem João Gustavo, Murilo e Anderson Nogueira e fotografia do Fábio Terra. O local? Um Buffet, com espaço amplo e com toque retrô, em Campo Grande, cidade em que ambos residem.