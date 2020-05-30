Donos do hit Lençol Dobrado, João Gustavo e Murilo fazem live

Neste sábado (30), João Gustavo e Murilo atendem aos inúmeros pedidos dos fãs, em suas redes sociais, e realizam um mega show virtual. O encontro online acontecerá às 21h, no canal oficial da dupla no YouTube. Com um setlist repleto de músicas para animar o sábado da galera, a dupla se prepara para uma superlive intitulada Mais Feliz da Rua, nome este dedicado ao single de trabalho dos cantores.