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"Mais Feliz da Rua

Donos do hit Lençol Dobrado, João Gustavo e Murilo fazem live

A transmissão ao vivo acontece neste sábado (30) a partir das 21h no canal oficial da dupla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 11:17

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 11:17

A dupla João Gustavo & Murilo
A dupla João Gustavo & Murilo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
Certamente, nos últimos anos, você já ouviu Lençol Dobrado, grande sucesso da dupla João Gustavo & Murilo, seja na rádio, em festas ou em sua plataforma preferida. A música, em parceria com o produtor Dudu Borges, desbancou Marília Mendonça e foi a faixa com mais plays no Spotify e no Deezer em 2019, ecoando ao mundo o talento dos jovens sul-mato-grossenses.
Neste sábado (30), João Gustavo e Murilo atendem aos inúmeros pedidos dos fãs, em suas redes sociais, e realizam um mega show virtual. O encontro online acontecerá às 21h, no canal oficial da dupla no YouTube. Com um setlist repleto de músicas para animar o sábado da galera, a dupla se prepara para uma superlive intitulada Mais Feliz da Rua, nome este dedicado ao single de trabalho dos cantores.

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A apresentação traz assinatura, na concepção e direção, da renomada e conceituada Dut's Entretenimento. O comando musical tem João Gustavo, Murilo e Anderson Nogueira e fotografia do Fábio Terra. O local? Um Buffet, com espaço amplo e com toque retrô, em Campo Grande, cidade em que ambos residem.

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